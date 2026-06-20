Neue Details zu 'Kindsköpfe 3': Kevin James und Adam Sandler reisen nach Europa

Netflix hat eine Fortsetzung zum letzten gemeinsamen Kinohit von Adam Sandler und Kevin James angekündigt. Die Dreharbeiten für die Komödie beginnen bereits im Juli 2026 und werden drei Monate dauern. Die Stars und die Crew werden nicht nur nach New Jersey und Boston, sondern auch nach Italien und Frankreich verschlagen.

Zu Netflix ' ' Kindsköpfe 3 ' gibt es neue Details: Kevin James und Adam Sandler reisen im neuesten Streich nach Europa . Das dürfte einen wilden Kulturschock geben.

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Das war bei 'Hilfe, die Amis kommen' mit den Griswolds (Chevy Chase, Beverly D'Angelo) genauso der Fall wie bei 'Rush Hour 3' mit Jackie Chan und Chris Tucker oder 'Pitch Perfect 3' mit Anna Kendrick und Rebel Wilson. Verschlagen wird. Ihr habt es erraten: auf den alten Kontinent natürlich. Netflix hatte erst kürzlich groß angekündigt, eine Fortsetzung zum letzten gemeinsamen Kinohit der Buddies Sandler und James zu produzieren.

Nach dem Streaming-Hit 'Happy Gilmore 2' ist es das nächste Revival einer der größten Erfolge des noch immer beliebten Komikers Sandler. Der Mann mag zwar auf der großen Leinwand gar nicht mehr aufkreuzen, dafür ist er eine umso größere Macht im Bereich Streaming. Ich als Fan kann mir die beiden 'Kindsköpfe'-Filme immer wieder anschauen, ohne dass es langweilig wird - einfach, weil sie gute Laune verbreiten.

Ihr könnt euch beide Filme vorstellen, dass die Dreharbeiten für die Komödie bereits am 6. Juli 2026 beginnen. Drei Monate sind dafür angesetzt, wobei es die Stars und die Crew um Regisseur Kyle Newacheck ('Happy Gilmore 2') nicht nur nach New Jersey und Boston verschlägt, sondern auch nach Italien und Frankreich. Und: Es werden tatsächlich alle wichtigen Stars zurückkehren.

Neben Sandler und James also auch Rock, Schneider, Spade sowie Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph und Joyce Van Patten. Übrigens: Wusstet ihr, dass Sandler beinahe in einem Film von Quentin Tarantino gelandet wäre? Hier haben wir alle Details für euch: Die 'Kindsköpfe'-Filme von 2010 und 2013 zehrten in erster Linie von den nostalgischen Erinnerungen von Mittvierzigern, die mitten im Leben stecken und sich nach ihrer unbeschwerten Zeit als Teenager zurücksehnen.

Vor allem aber bewiesen die Filme, dass man nie zu alt für Kinderquatsch ist. Mittlerweile sind etliche Jahre ins Land gezogen und aus den Mittvierzigern sind nun alte Männer geworden, die die große 6 im Alter stehen haben.

Nach dem Tod eines ihnen nahestehenden Freundes beschließen Lenny (Sandler), Eric (James), Kurt (Rock), Rob (Schneider) und Marcus (Spade), gemeinsam mit ihren Partnerinnen nach Europa zu reisen, um dort seine Asche zu verstreuen - und um zu beweisen, dass sie noch immer Spaß haben können und wollen. Nächstes Mal wird es kein Kulturschock geben, sondern ein besonderes Event im Kino: Neuer Eberhofer-Krimi kommt als besonderes Event ins Kino.

Wohlfühl-Western auf Netflix geht bald endlich weiter: Diese Serie ist die perfekte Mischung aus 'Virgin River' und 'Yellowstone'. Klingt für mich nach jeder Menge Komik, die Sandler-typisch mit reichlich Wehmut und Nostalgie gewürzt wird. So liebe ich ihn und genau darum freue ich mich schon auf den Netflix-Start im Sommer 2027





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