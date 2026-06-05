Neue Dinosaurier-Art in China entdeckt: Microraptorinae Jian changmaensis

Forscher berichten von der Entdeckung einer neuen Dinosaurier-Art, Jian changmaensis, in der Changma-Senke in China. Die zu den Microraptorinae gehörende Art lebte vor 124 bis 120 Millionen Jahren und wird als möglicher Jäger früher Vögel diskutiert.

Wissenschaftler haben in der Changma-Senke in der chinesischen Provinz Gansu eine neue Dinosaurier -Art entdeckt, die vor etwa 124 bis 120 Millionen Jahren lebte. Die in den Annals of Carnegie Museum veröffentlichte Studie ordnet die Art den Microraptorinae zu, einer Gruppe kleiner, gefiederter Dromaeosaurier, die nahe der Entwicklungslinie der Vögel steht.

Der Name Jian changmaensis bezieht sich auf Jiān, ein geflügeltes Wesen aus der chinesischen Mythologie. Der Fund besteht aus einem zusammenhängenden Teil der linken Schulter und Vordergliedmaße, einschließlich Skapulokorakoid, Oberarmknochen, Speiche und Elle, jedoch ohne Handwurzel und Hand. Damit handelt es sich um den ersten Dinosaurierfund an dieser Fundstelle, die vor allem für Fossilien früher Vögel bekannt ist. Bei früheren Grabungen wurden dort mehr als hundert teilweise erhaltene Vogelskelette mit Resten von Federn, Haut oder Krallenhüllen geborgen.

Die Forscher vermuten, dass Jian changmaensis ein möglicher Jäger dieser frühen Vögel war. Das Field Museum entdeckte zahlreiche Ansammlungen zerbrochener Vogelknochen, die an Speiballen heutiger Eulen erinnern, jedoch existiert kein direkter Beweis, dass Jian changmaensis diese verursachte. Jingmai O'Connor vom Field Museum beschreibt die Art als relativ großen Microraptor mit einer geschätzten Spannweite von etwa 1,2 Metern, in der Größenordnung einer Schleiereule.

Basierend auf verwandten Arten nehmen die Forscher an, dass die Art lange Federn an Vorder- und Hintergliedmaßen hatte und eher gleiten als aktiv fliegen konnte





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