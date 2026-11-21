Ermittler in Potsdam starten dritte DNA-Massentestung zur Lösung des 15 Jahre alten Mordfalls Victoria. 1500 Frauen sollen untersucht werden.

Die Mordkommission in Potsdam hat eine weitere DNA-Massentestung initiiert, um das vor 15 Jahren ungelöste Rätsel um den Mord an der kleinen Victoria zu klären. Im Jahr 2011 wurde der tote Säugling von einem Rentner in einem Garagenkomplex an der Kantstraße in Potsdam-West entdeckt. Der Säugling war in ein weißes Handtuch mit dem Aufdruck "Fitness" eingewickelt und wies deutliche Spuren heftiger Gewalt auf. Trotz intensiver Bemühungen blieb bis heute sowohl die Identität des Opfers als auch die der Eltern unbekannt.

Dritter DNA-Massentest zur Identifizierung

Die aktuelle Aktion stellt bereits die dritte DNA-Reihenuntersuchung in diesem Fall dar. Die Ermittler hoffen, durch diese großangelegte Testung den entscheidenden Hinweis zu erhalten, der zur Identifizierung der Mutter des getöteten Neugeborenen führt. Der Test ist freiwillig und soll am kommenden Samstag durchgeführt werden. Bisherige Testreihen aus den Jahren 2014 und 2021 blieben zwar erfolglos, doch die technische Entwicklung hat seitdem erhebliche Fortschritte gemacht.

Also read Gen-Z-Demo wirft ihre Schatten voraus: Protest-Gruppe besetzt Uni Potsdam

Genetische Phänotypisierung liefert neue Profile

Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Ansätzen ist die Anwendung der DNA-Phänotypisierung. Diese Methode ermöglichte es den Ermittlern erstmals, ein visuelles Profil der gesuchten Mutter zu erstellen. Demnach war die mutmaßliche Täterin zum Zeitpunkt der Tat etwa 30 Jahre alt, besaß einen hellen Hauttyp und blonde Haare. Zusätzlich wird wahrscheinlich von blauen Augen ausgegangen. Diese präzisen genetischen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die gezielte Ansprache von potenziellen Verdächtigen.

Polizeidirektion West ruft 1500 Frauen zur Tatortuntersuchung auf

Die Polizeidirektion West hat die Auswahl der Teilnehmenden an der Massentestung vorgenommen und insgesamt 1500 Frauen angeschrieben. Die Auswahlkriterien basieren strikt auf dem Alter, dem damaligen Wohnort oder dem zeitlichen Bezug zum Untersuchungsgebiet zur Tatzeit. Damit werden nicht nur Frauen aus Potsdam einbezogen, sondern auch solche aus anderen Bundesländern. Ein Polizeisprecher betonte, dass die筛选-Strategie auf den räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten des Falles von 2011 fußt.

Advertisement

Fahndung und historische Kontexte des Falles

Der Fall zog sich über mehr als ein Jahrzehnt hin, wobei die Ermittlungsarbeiten zwischenzeitlich eingestellt und später wieder aufgenommen wurden. Im Jahr 2021 wurde der Fall neu aufgerollt, da neue technologische Möglichkeiten die Hoffnung auf eine Lösung schürten. Bereits 2014 wurde ein erster Massentest angeordnet, der jedoch ohne Erfolg blieb. Die Drucklegung von Fahndungsplakaten mit Fotos vom Fundort und dem blutigen Handtuch sowie die Auslobung von bis zu 10.000 Euro für Hinweise unterstrichen die Dringlichkeit. Der Name Victoria wurde den Ermittlern der Mordkommission von den Behörden vorgegeben, da der bürgerliche Name des Kindes unbekannt ist.

Auswirkungen und erwartete Ergebnisse der Ermittlungen

Durch die Zusammenarbeit von Polizei und genetischen Expertise wird erwartet, dass die neuen Datenbanken und Analysenverfahren den Durchbruch bringen können. Die gezielte Ansprache von 1500 Frauen reduziert den Kreis der Kandidaten im Vergleich zur gesamten Bevölkerung erheblich. Die Freiwilligkeit des Tests stellt eine Herausforderung dar, doch das wissenschaftliche Potenzial der DNA-Phänotypisierung gibt den Behörden neuen Aufschwung. Die Ergebnisse der am Samstag geplanten Tests werden den weiteren Ermittlungsverlauf maßgeblich bestimmen und könnten nach 15 Jahren endlich Klarheit in einen der rätselhaftesten Mordfälle der Brandenburger Kriminalgeschichte bringen.