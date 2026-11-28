Neue Spitze für die Linke in Brandenburg: Eine Newcomerin setzt sich knapp gegen die bisherige Vorsitzende durch. Bei der Wahl des zweiten Vorsitzenden entscheidet am Ende das Los.

Neue Spitze für die Linke in Brandenburg: Eine Newcomerin setzt sich knapp gegen die bisherige Vorsitzende durch. Bei der Wahl des zweiten Vorsitzenden entscheidet am Ende das Los.

Blankenfelde-Mahlow - Die Linke in Brandenburg hat eine neue Doppelspitze. Die Sozialarbeiterin Svenja Gross-Lattwein aus der Uckermark wurde beim Parteitag in Blankenfelde-Mahlow an die Spitze der Landespartei gewählt. Die Newcomerin setzte sich knapp gegen die bisherige Landesvorsitzende Katharina Slanina durch. Den Co-Vorsitz übernimmt Candy Boldt-Händel aus Oranienburg.

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Allerdings entschied hier das Los, nachdem zuvor mehrere Wahlgänge gescheitert waren. Weder Boldt-Händel noch der andere Bewerber Daniel Irrgang erreichten die erforderliche Mehrheit. Diese Situation sei für alle nicht leicht, sagte Boldt-Händel nach dem Losentscheid.