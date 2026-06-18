Neue DVDs und Blu‑rays: Pixars "Hoppers", "Scream 7" und "Ein Kuchen für den Präsidenten"

In dieser Woche erscheinen drei bemerkenswerte Filme auf DVD und Blu‑ray. Pixar bringt mit "Hoppers" eine Umwelt‑Science‑Fiction‑Komödie heraus, die "Scream"-Reihe setzt mit "Scream 7" den Maskenmänner‑Horror fort, und das irakische Drama "Ein Kuchen für den Präsidenten" erzählt von einer mutigen Familie während der Sanktionszeit.

Diese Woche gibt es wieder spannende neue Filme auf DVD und Blu-ray. Darunter der neue Animationsfilm " Hoppers " von Pixar , die Horror fortsetzung " Scream 7 " und das Drama "Ein Kuchen für den Präsidenten".

Die Pixar-Studios, die vor vierzig Jahren gegründet wurden und heute zu Disney gehören, stehen weiterhin für qualitativ hochwertige Familienunterhaltung, auch wenn in letzter Zeit einige Werke wie "Lightyear" oder "Elemental" gemischte Reaktionen hervorriefen. Bevor im Sommer der fünfte "Toy Story"-Film erscheint, bringt das Studio nun "Hoppers" auf den Heimkinomarkt. Der Film ist eine Science-Fiction-Komödie mit einer Umweltbotschaft. Die Protagonistin Mabel setzt sich für die Rettung eines Naturgebiets ein, das durch eine Umgehungsstraße bedroht ist.

Als die Tiere bereits verschwunden sind, entdeckt sie, dass ihre Professorin eine Apparatur entwickelt hat, um das menschliche Bewusstsein in Roboterattrappen zu übertragen. Mabel springt als Biber in die Maschine, um mit den Tieren zu kommunizieren und sie zur Rückkehr zu bewegen. Was einfach klingt, entwickelt sich zu einem chaotischen Abenteuer. Parallel kehrt die "Scream"-Reihe mit ihrem siebten Teil zurück.

Der erste Film aus dem Jahr 1996 prägte das Genre des Self‑Aware‑Horrors und machte Figuren wie Sidney Prescott berühmt. Nach einem Cameo im sechsten Teil ist Neve Campbell mit "Scream 7" wieder in ihrer Hauptrolle zu sehen. Sidney hat sich mit ihrem Ehemann Mark und drei Töchtern in Indiana ein neues Leben aufgebaut, doch ein neuer maskierter Killer beginnt, sie und ihre Tochter Tatum zu terrorisieren.

Die Rückkehr des Ghostface‑Maskenmannes sorgt für erneute Schreckmomente, und bereits ist ein achter Teil angekündigt. Etwas ganz anderes bietet "Ein Kuchen für den Präsidenten", das Spielfilmdebüt von Hasan Hadi. Der Film spielt im Irak des Jahres 1991, als UN‑Sanktionen das Land in Armut stürzten. Trotz der Not sollte der Geburtstag Saddam Husseins mit einer landesweiten Feier begangen werden.

Die neunjährige Lamia wird von ihrer Klasse ausgelost, einen Kuchen zu backen, doch ihre Großmutter kann die teuren Zutaten nicht bezahlen. Lamia beschließt, mit ihrem Freund Saeed selbst nach den notwendigen Lebensmitteln zu suchen - notfalls auch auf illegalen Wegen. Hadi verarbeitet in dem Film autobiografische Erinnerungen an seine Kindheit im südirakischen Marschland und besetzte die Rollen durchgehend mit Laiendarstellern. Der Film wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 2025 mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Diese Woche zeigen die Neuerscheinungen also eine große thematische Bandbreite: Umweltbewusstsein im Animationsfilm, genre‑reflektierender Slasher‑Horror und ein humanistisches Drama über Kindheit und Überlebenskunst unter politischen Repressionen





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