In einem neuen Clip zur BBC-Doku 'Heal' trifft Kate andere Betroffene. Für sie ist das Neuland, wie sie offen zugibt.

Prinz William"Ich habe das außerhalb meiner Familie bisher eigentlich nicht wirklich erkundet", sagt Kate in dem am Freitag veröffentlichten Clip. Die Prinzessin trifft darin Mitglieder und Unterstützer der Organisation Shine Cancer Support.

Die Gruppe setzt sich für Menschen ein, die nach einerUnterstützung suchen. Kate bedankt sich bei ihnen dafür, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen teilen darf und einen offenen Raum für Gespräche geschaffen haben. Zuvor beschreibt sie, wie einsam der Weg durch eine Krebserkrankung oder eine andere langwierige Krankheit sein könne. Ihre eigene Erfahrung habe sie mit vielen Menschen zusammengebracht, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssten.

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Aus einer zunächst persönlichen Erfahrung sei dadurch etwas Gemeinsames geworden.