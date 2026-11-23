Renault 5, Fiat 500 und Citroën 2CV kehren als E-Autos zurück. Entdecken Sie die technischen Daten, Preise und die Zukunft der populären Elektro-Legenden.

Die Automobilindustrie feiert eine deutliche Trendwende hin zu nachhaltiger Mobilität, ohne dabei den nostalgischen Charme vergangener Jahrzehnte zu vernachlässigen. Marken wie Renault, Fiat und Citroën holen ihre historischen Ikonen zurück und aktualisieren sie für das moderne Zeitalter der Elektromobilität. Diese Strategien verbinden emotionale Bindungen mit aktueller Technologie, um jüngere Zielgruppen zu erreichen und etablierte Käuferschichten langfristig zu binden.

Renault 5 und 4 als moderne E-Städter

Renault kehrt mit dem historischen Modellnamen Renault 5 zurück, der ursprünglich 1972 auf den Markt kam. Das neue Elektrofahrzeug bewahrt das unverwechselbare Design der Vorläufermodelle, verfügt jedoch über moderne Antriebstechnologie. Mit einer maximalen Leistung von bis zu 150 PS und einer Reichweite von bis zu 424 Kilometern positioniert sich das Fahrzeug als wendiger Stadtauto-Kandidat. Die Gesamtlänge beträgt mit 3,92 Metern kaum mehr als die des Vorgängers, was die Parkfreundlichkeit betont. Der Einstiegspreis für das Modell liegt bei 26.490 Euro, was es für einen breiten Markt zugänglich macht.

Also read Giovanni Zarrella Show: DSDS-Legenden Klaws und Schoppmann singen Duett

Parallel dazu aktualisiert Renault das Modell Renault 4, das seit 1961 für seine praktische Karosserie und die große Heckklappe bekannt war. Der neue Renault 4 E-Tech misst 4,14 Meter in der Länge und bietet mit bis zu 150 PS ausreichend Power für den urbanen Einsatz. Die Reichweite des Elektroantriebs beträgt bis zu 413 Kilometer. Der Preis für das moderne Interpretationsstück beginnt bei 27.690 Euro. Die markante Frontgestaltung erinnert dabei optisch stark an das historische Original, was die Kontinuität der Markenidentität unterstreicht.

Fiat 500 und Panda elektrifiziert mit Fokus auf Effizienz

Fiat setzt ebenfalls auf die Rückkehr von Legenden, wobei der Fiat 500 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Seit 2007 existiert eine Nachfolgemodell-Generation, und nun wird das Fahrzeug vollständig elektrifiziert angeboten. Der aktuelle E-Fiat 500 verfügt über Motorleistungen von 95 oder 118 PS und ermöglicht Reichweiten von bis zu 321 Kilometern. Der Preis für dieses Modell beginnt bei 25.990 Euro. Die charakteristischen runden Scheinwerfer bleiben ein zentrales Designelement, um die emotionale Verbindung zur Geschichte der Marke aufrechtzuerhalten.

Advertisement

Ein weiterer Klassiker, der Fiat Panda, erhält mit dem Grande Panda eine überarbeitete Version. Das ursprüngliche Modell aus 1980 war für seine Einfachheit und den günstigen Preis bekannt. Der neue Grande Panda ist mit 3,99 Metern deutlich größer als das 3,38 Meter kurze Original, bietet aber mehr Raum und moderne Technik. Für die elektrische Variante mit einer 44-kWh-Batterie liegt der Startpreis ebenfalls bei 25.990 Euro. Die Reichweite beträgt bis zu 320 Kilometer. Zusätzlich stehen Varianten mit Benzin- und Hybridantrieb zur Verfügung, was die Flexibilität der Modellpalette erhöht.

Citroën 2CV und Audi A2 als Pioniere der Elektromobilität

Citroën plant die Rückkehr des 2CV, der ab 1948 als "deux chevaux" bekannt war. Ein Studienfahrzeug zeigt bereits typische Merkmale wie das Faltdach und die runden Scheinwerfer. Citroën zielt dabei auf einen Preis von rund 15.000 Euro ab, um das Auto für eine breite Bevölkerungsschicht erreichbar zu machen. Das Serienauto ist für das Jahr 2028 geplant. Aktuelle Angaben zur Leistung und Reichweite stehen noch aus, aber die Ambition, ein günstiges Elektroauto anzubieten, ist klar erkennbar.

Audi aktualisiert den A2, der 1999 mit seiner Aluminiumkarosserie aufwartete. Der neue Audi A2 e-tron fährt elektrisch und bietet eine Reichweite von bis zu 646 Kilometern. Der Normverbrauch liegt ab 12,8 kWh auf 100 Kilometer, was die Effizienz des Fahrzeugs betont. Der Preis für das neue Modell beginnt bei 38.200 Euro. Audi will damit beweisen, dass Sparsamkeit und Technologie in der Elektromobilität Hand in Hand gehen können. Das Fahrzeug richtet sich an Käufer, die Wert auf Innovation und historische Referenzen legen.

Ford Capri und Ferrari Testarossa: Luxus und Sportlichkeit

Ford bringt den Capri zurück, der ab 1969 als erschwingliches Sportcoupé galt. Die neue Version ist ein elektrisches SUV-Coupé mit vier Türen. Die Basisversion leistet 190 PS und kostet ab 42.400 Euro. Mit einer größeren Batterie ist eine Reichweite von bis zu 627 Kilometern möglich. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Abweichung vom ursprünglichen Design, passt aber in die aktuelle Marktstrategie von Ford nach Elektrofahrzeugen.

Advertisement

Ferrari kehrt mit dem Namen Testarossa zurück, der ab 1984 für seine seitlichen Lufteinlässe und den Zwölfzylindermotor bekannt war. Der neue Ferrari 849 Testarossa kombiniert einen V8-Biturbo mit drei Elektromotoren. Die Gesamtleistung beträgt 1050 PS. Beschleunigung von null auf 100 km/h in weniger als 2,3 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 330 km/h zeugen von extremer Leistung. Im rein elektrischen Modus beträgt die Reichweite bis zu 25 Kilometer. Der Preis liegt bei rund 450.000 Euro. Diese Kombination aus Geschichte und modernster Hybridtechnologie richtet sich an Enthusiasten und Sammler, die historische Ikone mit aktueller Spitzentechnologie verbinden wollen.