Neue EU-Quote beflügelt Autowerte – doch nur 2 von 16 Autoaktien bestehen den Check

Ab Dienstag, 1. Dezember, begrenzt die EU für zunächst rund 200 Tage die Einfuhr von Hybridautos. Für Hersteller aus China gilt damit bis Mitte Juni eine feste Obergrenze von rund 192.000 Fahrzeugen.

Europas Autoaktien reagieren erleichtert: Volkswagen-Vorzüge steigen am Vormittag um 4,3 %, BMW um 3,2 %, Stellantis sogar um 5,6 %. Doch ist das schon der Wendepunkt für die Branche? Wir haben alle großen Autobauer und Zulieferer aus Europa durch den Screener geschickt und zwei Fragen gestellt: Ist die Aktie günstig bewertet? Und ist das Unternehmen finanziell solide?

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Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur zwei von 16 Aktien bestehen beide Tests – und kein einziger großer Autobauer ist dabei. Ausgangspunkt waren alle Autohersteller und Autozulieferer mit Sitz in Europa, die mehr als 3 Mrd. Dollar an der Börse wert sind. Das sind 16 Aktien.