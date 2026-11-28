Seit dem 20. November gelten neue EU-Verbraucherkreditrichtlinien für Dispokredite. Banken dürfen Überziehungen nicht mehr dulden. Erfahren Sie jetzt, was sich für Kunden ändert und wie Sie vor Schulden geschützt sind.

Seit dem 20. November 2024 sind die neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinien in Kraft getreten, die den Umgang mit Dispokredit en und anderen privaten Finanzierungen grundlegend verändern. Diese Regulierung zielt darauf ab, Verbraucher vor der Gefahr der Verschuldung zu schützen, da ein Dispokredit oft teuer ist und schnell in eine Schuldenfalle führen kann. Die neuen Bestimmungen gelten für fast alle privaten Finanzierungen, einschließlich Ratenkrediten und Kleinkrediten unter 200 Euro. Sie erstrecken sich zudem auf zins- und gebührenfreie Kredite, kurzfristige Darlehen mit weniger als drei Monaten Laufzeit sowie moderne "Buy now, pay later"-Modelle. Wichtig für Kunden ist zu wissen, dass diese strengen Regeln nur für Neuverträge gelten, die nach dem Stichtag abgeschlossen wurden. Für ältere Kredite, die bereits vor dem 20. November 2024 aufgenommen wurden, bleibt das bisherige Recht weiterhin gültig.

Zinsgrenzen und Kreditkonditionen bleiben unverändert

Eines der häufigsten Missverständnisse betrifft die Zinsen: Es gibt keinen neuen gesetzlichen Höchstzins für den Dispokredit. Die Banken sind also nicht verpflichtet, die Zinssätze automatisch zu senken, obwohl die neuen Regeln den Schutz der Kunden stärken. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt dennoch eindringlich, dass ein Dispokredit nur für kurzfristige Engpässe genutzt werden sollte. Viele Kunden nutzen die Dispositionslinie jedoch unbewusst als Dauerfinanzierung, was langfristig zu hohen Kosten führt. Die Reform zielt daher weniger auf eine direkte Preisbremse ab, sondern auf eine bessere Information und Überprüfung der Kreditwürdigkeit durch die Kreditgeber.

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Verbot der geduldeten Kontoüberziehung tritt in Kraft

Ein wesentlicher Teil der neuen Regulation betrifft die sogenannte "geduldete Überziehung", die bisher vielen Kunden als Notlösung diente. Früher ließen viele Banken Lastschriften oft durchgehen, selbst wenn das Girokonto leer war und der Dispokredit bereits ausgeschöpft war. Mit der neuen Regelung ist dieses Verhalten untersagt. Banken dürfen Zahlungen nur noch ausführen, wenn ausreichend Guthaben vorhanden ist oder der vereinbarte Dispokreditrahmen ausreicht. Stillschweigende Kontoüberziehungen sind damit effektiv verboten. Dies zwingt Kunden dazu, ihre Liquidität realistisch zu planen, anstatt sich durch automatische Abbuchungen weiter in die Schuldenspirale zu manövrieren.

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Erweiterte Prüfungen und menschliche Überprüfung im Konfliktfall

Die neuen Regeln verschärfen die Sorgfaltspflichten der Banken erheblich. Kreditgeber müssen ihre Kunden besser informieren und die Kreditwürdigkeit genauer prüfen. Bisher geschahen diese Bewertungen oft vollautomatisch per Computer, was zu fehlerhaften Entscheidungen führen konnte. Unter der neuen Richtlinie haben Verbraucher das Recht, dass sich ein Mensch den Fall noch einmal ansieht, wenn die Prüfung vollständig digital erfolgt. Diese menschliche Überprüfung bietet einen wichtigen Schutzmechanismus, besonders in Grenzfällen, in denen automatische Systeme die finanzielle Situation falsch einschätzen könnten. Die Transparenz bei den Konditionen und die vorherige Aufklärung über die Risiken von Verbraucherkrediten werden somit deutlich erhöht.

Früherer Schutz und bessere Schuldnerberatung bei Zahlungsverzug

Wer finanzielle Schwierigkeiten hat, seine Verpflichtungen zu erfüllen, erhält nun früher und einfacher Zugang zu Hilfe. Die BaFin hebt hervor, dass unabhängige Schuldnerberatungsstellen leichter in Anspruch genommen werden können, insbesondere wenn jemand mit der Rückzahlung von Schulden mehr als 90 Tage im Verzug ist. Diese Beratungsstellen dürfen für ihre Hilfe kein unangemessenes Entgelt verlangen, was die Hemmschwelle für eine Inanspruchnahme senkt. Zudem verschärft sich die Pflicht der Banken, bei starker Dispo-Nutzung aktiv zu werden. Wer seinen Dispokredit sechs Monate lang im Schnitt zu mindestens 75 Prozent nutzt, muss von der Bank ein Angebot für günstigere Alternativen erhalten. Bei einer geduldeten Überziehung greift diese Meldepflicht, wenn das Konto länger als drei Monate durchschnittlich um mehr als 50 Prozent des monatlichen Geldeingangs überzogen ist.