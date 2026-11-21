ab dem 20. November 2026 gilt eine neue EU-Richtlinie, die Buy-now-pay-later-Dienste und Kleinstkredite unter strege Verbraucherschutzbestimmungen stellt. Anbieter müssen nun Bonitätsprüfungen durchführen, was zu mehr Bürokratie im Handel führt,dOch potenzielle Überschuldung verhindern soll.

Neue Verbraucherkreditrichtlinie tritt in Kraft

Herausforderungen für den Handel und Technologie

Ab dem 20. November 2026 gilt in der gesamten Europäischen Union die frisch fasste Verbraucherkreditrichtlinie , die den Schutz der Konsumenten bei der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen erheblich verschärfen wird. Die neue Gesetzgebung zielt darauf ab, die Lücken im bestehenden Rechtsrahmen zu schließen, die es Kreditgebern und Zahlungsdienstleistern zuvor ermöglichten, Kredite und Finanzierungsmodelle zu sehr unbedarft an die Bevölkerung auszugeben. Insbesondere sogenannte Buy-now-pay-later-Dienste, Null-Prozent-Finanzierungen sowie kleine Kleinstkredite bis zu einem Betrag von zweihundert Euro unterliegen nun strengen Regulierungen. Bisher galten diese Zahlungsoptionen als unkompliziert und oft ohne aufwendige Prüfung verfügbar,doch ab sofort müssen Anbieter eine verpflichtende Bonitätsprüfung durchführen, bevor eine Transaktion abgeschlossen wird. Dies umfasst auch die Überprüfung der tatsächlichen Einkommens- und Ausgabesituation der Käufer, um sicherzustellen, dass die Rückzahlung der Schulden realistisch machbar ist.

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Verbraucherkreditrechts führt zu einem signifikanten bürokratischen Aufwand für den Einzelhandel und den Online-Handel. Branchenverbände wie der Handelsverband Deutschland kritisieren, dass durch diese Überregulierung bestimmte bei Verbrauchern beliebte Zahlungsmöglichkeiten möglicherweise nicht mehr angeboten werden können, was letztlich nicht im Interesse der Kunden sei. Da die Bonitätsprüfungen im Online-Handel größtenteils automatisiert ablaufen, könnten Algorithmen zunehmend Ratenkäufe verweigern. Die neue Richtlinie sieht allerdings vor, dass Kunden in solchen Fällen das Recht haben, eine Erklärung für die Ablehnung einzufordern und eine manuelle Überprüfung durch einen Mitarbeiter verlangen können. Dies erhöht den Kontakt zwischen Handel und Kunde und führt zu mehr Arbeitsaufwand für die Unternehmen,was die Branche als problematisch für die Praktikabilität der neuen Verfahren einstuft.

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Risiken der Überschuldung und Prävention

Experten und Verbraucherschützer betonen, dass die neuen Regeln dringend notwendig sind, da viele Kunden den Überblick über ihre finanziellen Verpflichtungen einbüßen. Studien zeigen, das insbesondere junge Erwachsene und Geringverdiener,die eine besonders hohe Überschuldungsneigung aufweisen, Ratenzahlungen häufig nutzen. bei einigen Onlineshops können die Zinsen für Ratenkäufe extrem hoch sein, was die finanzielle Situation weiter verschlechtert, sobald unerwartete Ereignisse wie Jobverlust oder defekte Haushaltsgeräte eintreten. Die Kreditgeber sind nun verpflichtet, bei Unklarheiten oder Zahlungsproblemen passende Maßnahmen wie Aufschub,Verlängerung der Laufzeit oder angepasste Raten anzubieten. Zudem sollen sie frühzeitig den Besuch bei einer Schuldnerberatung nahelegen, um einer nachgehenden Insolvenz vorzubeugen. Dieser präventive Ansatz wird von der Schuldnerberatung als richtiger Weg begrüßt, um Win-Win-Situationen für Banken und Kreditnehmer zu schaffen.

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Auswirkungen auf die Infrastruktur der Beratung

Trotz der positiven Absichten der Richtlinie gibt es erhebliche Bedenken regarding der tatsächlichen Umsetzung. Viele Schuldnerberatungen stehen bereiTs vor dem Problem wochenlanger Wartezeiten,da der gesetzliche Beratungsanspruch bisher nur unter engen Voraussetzungen galt. wenn nun per Richtlinie ein vermehrter Beratungsbedarf vorhergesagt wird, befürchten Experten eine weitere Verschärfung der Situation. die Bundesländer sind gefordert, die Beratungsinfrastruktur entsprechend auszubauen und zu finanzieren. Einige Länder wie Nordrhein-Westfalen haben bereits Zusagen für mehr Gelder gemacht, doch in Regionen ohne zusätzliche Zuschüsse wird befürchtet, dass die Wartezeiten noch weiter steigen. Dies könnte dazu führen, dass das sinnvolle Ziel der Richtlinie, frühzeitige Hilfe zu leisten, ins Gegenteil verkehrt wird und die Verbraucher, die auf schnelle Unterstützung hoffen, maßlos enttäuscht wären.