Die Inflation im Euroraum ist hartnäckig, wie neue Daten der EZB verdeutlichen. Für die künftige Spitze der Notenbank um Pablo Hernández de Cos ist das ein schwieriges Erbe.

Die Inflation im Euroraum ist hartnäckig, wie neue Daten der EZB verdeutlichen. Für die künftige Spitze der Notenbank um Pablo Hernández de Cos ist das ein schwieriges Erbe.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihr designierter Nachfolger Pablo Hernández de Cos bei einer Veranstaltung im vergangenen Jahr. Ein Anstieg der Inflationserwartungen liefert der EZB ein weiteres Argument für eine Zinserhöhung im Dezember. Die Verbraucher im Euroraum rechnen mit einer Inflationsrate von 3,5% in zwölf Monaten. Dies geht aus neuen Daten der Europäischen Zentralbank hervor.

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Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf 3,2% gerechnet, nach zuvor 3,1%. Inflationssorgen der Verbraucher können dazu führen, dass die Menschen ihr Verhalten anpassen. Dazu zählt etwa, größere Ausgaben nach Möglichkeit in Erwartung deutlich steigender Preise vorzuziehen, was den Inflationsdruck jedoch verstärken kann. Hohe Inflationserwartungen können zudem zu höheren Lohnforderungen führen.