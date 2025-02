Neue FBI-Akten zum Kennedy-Attentat Enthüllt

Tausende neu entdeckte FBI-Akten zum Kennedy-Attentat könnten neue Erkenntnisse über den Mord an Präsident John F. Kennedy liefern. Die Dokumente wurden erst kürzlich entdeckt und werfen Fragen auf, wie strikt die US-Regierung vertrauliche Informationen im Umgang mit dem Attentat gehandhabt hat. Experten sind sich uneins, ob die Akten eindeutig beweisen können, ob Lee Harvey Oswald ein Einzeltäter war oder Teil einer Verschwörung, doch sie könnten brisante Informationen über die Rolle des CIA-Agenten Robert Joannides enthüllen.

Erst am vergangenen Freitag wurde die Existenz dieser Dokumente bekannt, als das Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste (ODNI) den Plan zur Offenlegung der Kennedy-Akten präsentierte. Die Entdeckung von Tausenden Aufzeichnungen zum einem der am stärksten untersuchten Ereignisse in der US- Geschichte dürfte Fragen über den Umgang früherer US-Regierungen mit vertraulichen Informationen aufwerfen – und wie strikt diese geheim gehalten werden. „Das ist gewaltig.

Es zeigt, dass das FBI die Sache endlich ernst nimmt“, sagte Jefferson Morley, Experte für das Kennedy-Attentat und Vizepräsident der Mary-Ferrell-Stiftung, der größten Sammlung von Online-Dokumenten über Kennedys Ermordung. Schon vor Jahren hatte die Stiftung die US-Regierung auf die Freigabe weiterer Kennedy-Dokumente verklagt. Tatsächlich sollten alle Unterlagen zum Attentat auf John F. Kennedy laut dem „JFK Records Act“ von 1992 längst dem JFK Assassination Records Review Board und dann dem Nationalarchiv übergeben worden sein. Doch die Veröffentlichung verzögerte sich immer wieder. Experten zufolge werden die restlichen offenzulegenden Unterlagen – sowie die neu entdeckten 2.400 Berichte – wahrscheinlich aber nicht eindeutig beweisen, ob Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald Einzeltäter war oder Teil einer größeren Verschwörung. Laut einer noch laufenden Bundesklage der Mary Ferrell Foundation gegen die Biden-Regierung aus dem Jahr 2022 könnten die jetzt entdeckten Akten trotzdem brisante Informationen beinhalten. Dazu gehören: Eine Akte über den CIA-Agenten Robert Joannides, der in den 1960er Jahren an verdeckten Operationen beteiligt war. Er leitete die verdeckten Operationen der CIA-Station in Miami und war Falloffizier einer von der CIA finanzierten Gruppe von Exil-Kubanern, die vor dem Attentat Kontakt mit Oswald hatte. Joannides wurde auch beschuldigt, einen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Attentat in die Irre geführt zu haben, indem er seine Verbindungen zu Oswald nicht offenlegte. „Die Joannides-Akte klingt genau wie die neu entdeckten FBI-Akten“, sagte Morley. „Es handelt sich um etwas, das mit dem Attentat zu tun hat und nie an das Archiv übergeben wurde.





