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Neue Festnahme im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal-Anschlag in Berlin

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Neue Festnahme im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal-Anschlag in Berlin
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📆27/05/2026 07:33:00
📰BILD
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Mehr als ein Jahr nach dem blutigen Angriff am Berliner Holocaust-Mahnmal gibt es eine neue Festnahme. Die Generalbundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem Anschlag einen 37 Jahre alten Syrer festnehmen lassen.

Mehr als ein Jahr nach dem blutigen Angriff am Berlin er Holocaust-Mahnmal gibt es eine neue Festnahme . Die Generalbundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem Anschlag am Mittwochmorgen einen 37 Jahre alten Syrer festnehmen lassen.

Obwohl der eigentliche Täter längst verurteilt ist, laufen die Ermittlungen weiter. Dem 37-Jährigen werden Beihilfe zum versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach BILD-Informationen sollen sich der spätere Attentäter und der heute Festgenommene vor der Tat getroffen haben. Dabei soll er dem späteren Attentäter zugeredet und ihn dadurch zur Attacke motiviert haben.

Am Morgen schlugen die Ermittler zu. Eine Einsatzhundertschaft stürmte eine Wohnung in Lichtenberg. Gegen 8 Uhr waren Beamte der 14. Einsatzhundertschaft auch an einem Haus am Cottbusser Platz in Hellersdorf zu sehen.

Ob es sich um eine Anschlussmaßnahme handelte, ist unklar. Auch Beamte des LKA 8 - zuständig für die Verhinderung und Bekämpfung politisch motivierter Straftaten des Phänomenbereichs Islamismus - waren ab 6 Uhr im Einsatz. Der Holocaust-Mahnmal-Anschlag ereignete sich am 21. Februar 2025.

Dabei wurde ein spanischer Tourist mit einem Messer in den Hals geschnitten und schwer verletzt. Der damals 19-jährige Syrer Wassim Al M. wurde daraufhin verurteilt. Die Ermittlungen haben nun eine neue Wendung genommen, da ein weiterer Syrer festgenommen wurde. Der 37-Jährige soll dem Täter vor der Tat zugeredet haben und ihn dadurch zur Attacke motiviert haben.

Die Ermittler haben nun Beweise gesammelt und den Mann festgenommen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt neue Hoffnung für die Ermittler, den Fall zu lösen

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Holocaust-Mahnmal-Anschlag Berlin Festnahme Generalbundesanwaltschaft Beihilfe Zum Versuchten Mord Gefährliche Körperverletzung

 

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