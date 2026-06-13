Neue Figur und Schauspieler: Danny Pino stößt zum Cast der MGM+-Serie 'Die glorreichen Sieben'

Die neue MGM+-Serie 'Die glorreichen Sieben' bekommt Zuwachs: Danny Pino übernimmt die Rolle des neuen Charakters Santiago 'Santi' Vega. Die Serie spielt in den 1880er-Jahren und folgt sieben Söldnern, die ein friedliches Quäkerdorf beschützen sollen. Dabei stellt sich die Frage, ob Gewalt gerechtfertigt ist, wenn man Menschen verteidigt, deren Glaube auf Gewaltlosigkeit basiert.

Die neue MGM+ -Serie 'Die glorreichen Sieben' wächst weiter: Mit Danny Pino stößt ein Schauspieler zum Cast, dessen Figur frischen Wind in den Western bringt. Pino übernimmt die Rolle von Santiago 'Santi' Vega , einer neuen Figur, die es in den bisherigen Kino- und Serienfassungen nicht gab.

Santi wird als mühelos charmant, stilvoll und witzig beschrieben, ein Meister der Manipulation, der lieber redet als schießt. Geboren in San Antonio als Sohn einer Dienstmagd und eines aristokratischen Vaters, der ihn nie anerkannte, musste Santi früh lernen, für sich selbst zu sorgen. Er hält sich mit Kartentricks, Betrügereien und schnellen Sprüchen über Wasser. Als Chris und Vin ihm begegnen, treffen sie allerdings keinen einfachen Gauner an, sondern einen Mann mitten in einer Schlägerei.

Sein Umgang mit Messer und Pistole beeindruckt sie nachhaltig. Nach außen gibt sich Santi zynisch und schlagfertig, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine sensible und von der Vergangenheit gezeichnete Figur. Die Serie spielt in den turbulenten 1880er-Jahren und folgt sieben begabten, aber innerlich zerrissenen Söldnern, die ein friedliches Quäkerdorf beschützen sollen. Das Dorf wurde zuvor von angeheuerten Kämpfern eines skrupellosen Landbarons massakriert, der das Land an sich reißen will.

Während sich die Gruppe auf einen aussichtslos wirkenden Kampf vorbereitet, stellt sich eine zentrale Frage: Ist Gewalt zu rechtfertigen, wenn man Menschen verteidigt, deren Glaube auf strikter Gewaltlosigkeit basiert? Die Serie erzählt nicht nur den Konflikt nach außen, sondern beleuchtet auch die Hintergründe der sieben Figuren, ihre Motive und das, was für sie auf dem Spiel steht. Themen wie Ehre, Opferbereitschaft, Erlösung, Moral und Glaube stehen dabei im Zentrum. Neben Danny Pino gehören bereits mehrere bekannte Gesichter zur Besetzung.

Matt Dillon spielt Chris Adams, eine Rolle, die im Originalfilm von Yul Brynner verkörpert wurde. Michael Ealy übernimmt Vin Tanner, den Steve McQueen einst spielte. Will Patton ist als neue Figur dabei, die offenbar als zentraler Gegenspieler der Serie angelegt ist. Die neue MGM+-Serie setzt nun auf frische Figuren wie Santi Vega, um dem bekannten Stoff eine neue Perspektive zu geben





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MGM+ Die Glorreichen Sieben Danny Pino Santiago 'Santi' Vega Western Fernsehserie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

„Süße Magnolien“ Staffel 5: Wann geht die Netflix-Serie in die nächste Runde?„Süße Magnolien“ geht in die fünfte Staffel. Nun hat Netflix den Trailer veröffentlicht. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um Start, Besetzung und Handlung der neuen Folgen.

Read more »

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »

Drehorte von 'Die Landarztpraxis': Wo wird die Serie gefilmt?Wo liegen die Drehorte von 'Die Landarztpraxis'? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen, wo genau die erfolgreiche Sat.1-Vorabendserie gedreht wird.

Read more »