Zwei starke Dramen über Schwule und ein Western in Bayern starten parallel zum fünften Hunger-Games-Prequel. Erfahren Sie mehr über die Neuerscheinungen und Handlungen.

Zwei bemerkenswerte Filme, die sich mit schwulen Protagonisten in aussichtslosen Situationen befassen und zugleich ein breites, heterosexuelles Publikum ansprechen, starten in dieser Woche in den deutschen Kinos. Dazu gehören der spanische Oscar-Favorit "La bola negra", der bereits Preise in Cannes und Toronto gewann, sowie der deutsche Film " Lieblingmenschen" mit einer einzigartigen Altersdifferenz der Hauptfiguren. Neben diesen Dramen präsentiert sich Bayern als Wilder Westen, Jugendliche kämpfen im fünften Teil einer bekannten Franchise und die Augsburger Puppenkiste inszeniert eine wasserbasierte Animation.

Spanisches Drama um Lorca und Penélope Cruz

Der Film "La bola negra" aus Spanien umfasst ein filmisches Triptychon, das drei Vierteljahrhundert spanische Geschichte nacherzählt und als einer der wichtigsten und schönsten Filme des Jahres gilt. Die Handlung beginnt im Bürgerkriegsjahr 1957, als ein nationalistischer Soldat beauftragt wird, einen gefangenen Republikaner zu bewachen und sich in ihn verliebt. Dieser Nationalist erfüllt die letzte Bitte des Häftlings, ein unterdrücktes Werk des Dichters Federico García Lorca zu retten, was die Erzählung ins Jahr 1932 verlagert. In der dritten Ebene wird das Stück im Jahr 2017 entdeckt, wobei Stars wie Penélope Cruz und Glenn Close in kurzen Auftritten zu sehen sind.

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Bayern als Wilder Westen mit Ethan Hawke

Ähnlich der Atmosphäre in "Lohn der Angst" muss der Hollywoodstar Ethan Hawke in einem neuen Abenteuerfilm durch die wilde Natur Bayerns navigieren, um Goldsäcke zu bergen. Der Film verkauft Bayern als Wilden Westen, was eine Mischung aus Seelendrama, Western und Abenteuergeschichte ergibt. Ethan Hawke sah in der Rolle eine Herausforderung, da er kaum sprechen darf, was für ihn nach seinen zuletzt sehr dialogreichen Filmen eine neue Hürde darstellt. Er wollte sich dieser Aufgabe stellen und hat die Rolle intensiv mit der Produktionsgruppe diskutiert.

Intergenerationelle Freundschaft in Lieblingmenschen

Die 101-jährige Ur-Berlinerin Agathe nimmt den 70 Jahre jüngeren schwulen Amir, einen Flüchtling aus dem Iran, in ihre Wohnung auf, um einer Einweisung ins Altenheim zu entgehen. Aus dieser zweckgebundenen Wohnsituation entwickeln sich bald enge Freundschaften, bis die Behörden die Abschiebung Amirs anordnen. Der Film wirkt als warmherziges Feelgood-Movie mit einer politisch-humanen Botschaft und bietet Katharina Thalbach eine zentrale Rolle. Thalbach, die für die Darstellung täglich stundenlang makiert wurde, ließ sich von der echten Agathe und dem echten Amir inspirieren.

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Fünftes Hunger Games Prequel mit Haymitch

Obwohl die "Hunger Games"-Reihe mit Jennifer Lawrence eigentlich beendet ist, produziert das Studio ein neues Prequel, das die Vorgeschichte des von Woody Harrelson gespielten Haymitch erzählt. Haymitch war einst der Trainer von Jennifer Lawrences Figur in der ursprünglichen Reihe. Dieses Werk folgt auf ein Prequel von vor drei Jahren, das die Jugendgeschichte des von Donald Sutherland gespielten Erzbösewichts darstellte. Kritiker sehen darin ein zynisches Spiel, in dem unschuldige Jugendliche einander bekämpfen müssen, ähnlich wie in den Gladiatorenspielen der Antike.

Augsburger Puppenkiste und weitere Neuheiten

Die Augsburger Puppenkiste startet mit einer Produktion, die ins Wasser geht und dort mit handgemachter Animation arbeitet. Diese Inszenierung nutzt altmodische Techniken, um das Publikum zu verzaubern. Parallel dazu laufen diverse andere Kinostarts, die durch ihre unterschiedlichen Genres und Themen auffallen. Die Woche bietet somit ein breites Spektrum an filmischen Erlebnissen für Zuschauer mit verschiedenen Interessen.