Nach einem spannenden Parteitag in Blankenfelde-Mahlow wird Svenja Gross-Lattwein neue Landeschefin der Linken. Candy Boldt-Händel gewinnt per Los den Posten des Co-Vorsitzenden.

Am Samstagabend endete ein zehnstündiger Machtkampf auf dem Landesparteitag der Linken in Brandenburg im Best-Western-Hotel in Blankenfelde-Mahlow. Die Delegierten wählten Svenja Gross-Lattwein aus Templin mit 65 Stimmen zur neuen Landeschefin, knapp vor der Amtsinhaberin Katharina Slanina, die 62 Stimmen erhielt. Eine Enthaltung bestimmte das Ergebnis dieses historischen Wechsels in der Führung der Partei.

Knappe Wahl und historischer Losentscheid

Die neu gewählte Landesvorsitzende Svenja Gross-Lattwein sucht nun eine Doppelspitze zur Unterstützung in der Parteiführung. Drei Kandidaten bewarben sich um das Amt des Co-Vorsitzenden: Candy Boldt-Händel aus Oranienburg, Daniel Irrgang aus Havelland und Konstantin Böhl, der seine Kandidatur erst während des Parteitags ankündigte. In den ersten beiden Wahlgängen konnte keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erzielen.

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Im dritten Wahlgang endete das Rennen zwischen den beiden führenden Kandidaten Candy Boldt-Händel und Daniel Irrgang bei jeweils 63 Stimmen. Da keine der beiden Seiten eine Mehrheit vorweisen konnte, war laut Bundeswahlordnung das Los zu ziehen. Dies war ein einzigartiger Vorgang, der noch nie in der Geschichte einer Brandenburger Partei vorkam. Der Parteitag wurde daraufhin unterbrochen, um das Loseverfahren durchzuführen.

Das Los fiel auf Candy Boldt-Händel. Er wird somit mit Svenja Gross-Lattwein das Duo bilden, das die Linke in Brandenburg nach dem Rücktritt von Sebastian Walter vor einem Jahr und der anschließenden Alleinführung durch Slanina wieder anführen wird. Die Spannung im Saal war vor dem Griff in die Lostrommel förmlich zu spüren, als das Ergebnis verkündet wurde.

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Schwere Vorwürfe gegen Katharina Slanina

Die Wahl fand in einem Klima schwerer innerparteilicher Konflikte statt. Katharina Slanina sah sich auf offener Bühne mit gravierenden Vorwürfen konfrontiert. Sie klagte darüber, mit unsachlichen, unwahren und verleumderischen Argumenten belegt worden zu sein, und bestritt jegliches Fehlverhalten in ihrer Funktion als Landesvorsitzende. Slanina bezog sich dabei auf die Diffamierungskampagne, die ihrer Ansicht nach den Erfolg von Elif Eralp in Berlin begleitet habe.

Tatsächlich kursierten vor dem Parteitag schwerwiegende Anschuldigungen. Ein Brief des ehemaligen Landesvorsitzenden Sebastian Walter an die Kreisvorstände warl Slanina die Verbreitung falscher Geschichten vor. Zudem berichtete die Redaktion des Tagesspiegels, dass Slanina seit 2025 zwei Linken-Kreisvorsitzenden und einen früheren Azubi aus der Bundestagsfraktion, dessen Geschäftsführerin sie bis 2023 war, angeblich unter Druck gesetzt habe.

Der alte Landesvorstand plante ursprünglich, den Parteitag nach nur zehn Minuten zu unterbrechen, um die Vorwürfe in einer nicht-öffentlichen Runde zu klären. Dieser Plan scheiterte jedoch an einem Änderungsantrag der früheren Landtagsabgeordneten Andrea Johlige, der eine Mehrheit fand und eine öffentliche Debatte erzwang.

Neue Struktur und Strategie für 2029

Die neue Führung um Svenja Gross-Lattwein und Candy Boldt-Händel verspricht einen grundlegenden Kulturwandel im Landesverband. Gross-Lattwein kritisierte scharf die bisherigen Strukturen als Klüngel, bei dem nur die richtige Telefonnummer den Durchbruch ermögliche. Sie betonten, dass Transparenz die neue Devise sein müsse. Die 41-jährige Sozialarbeiterin fand ihren Weg zur Partei durch ihr Engagement bei Attac, der Friedensbewegung und den Hartz-IV-Protesten.

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Candy Boldt-Händel, der bis April dieses Jahres als Kreischef in Oberhavel und im Bundesvorstand tätig war, kündigte eine direkte Nähe zur Bevölkerung an. Er sprach sich dafür aus, zu den Haustüren zu gehen und auf Dorffeste zu gehen, um die Partei wieder lebendig zu machen. Die Kommunalwahlen im Jahr 2029 sollen die Grundlage für den Wiedereinzug in den Landtag bilden.

Der Kontext für diese ambitionierten Ziele ist düster. Bei der Landtagswahl 2024 landete die Linke mit einem Ergebnis von 2,98 Prozent und flog damit aus dem Landtag, nachdem sie von 2009 bis 2019 als Juniorpartner der SPD regiert hatte. Die neue Doppelspitze muss nun beweisen, dass sie die Kraft hat, den Landesverband zu stärken und in die Fläche zu wirken, um diesem Abwärtstrend entgegenzuwirken.