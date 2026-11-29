Erneute Funk-Spannungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton sorgen in Katar für Gesprächsstoff, doch Teamchef Frederic Vasseur verteidigt seine Fahrer

Erneute Funk-Spannungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton sorgen in Katar für Gesprächsstoff, doch Teamchef Frederic Vasseur verteidigt seine Fahrernach den Vorkommnissen in Las Vegas ein klärendes Gespräch mit seinen beiden Fahrern geführt hatte, warf eine Funknachricht von Leclerc bereits in der Anfangsphase des Rennens erneut Fragen hinsichtlich der internen Abmachungen auf.

Hamilton beendete das Rennen auf dem Lusail International Circuit schließlich auf dem sechsten Platz unmittelbar vor Leclerc. In der Schlussphase hatte Ferrari die Positionen seiner beiden Fahrer eingefroren, obwohl Leclerc deutlich schneller unterwegs war als sein Teamkollege. Doch bereits nach dem Start hatte sich Leclerc am Funk erkundigt, ob sich der Plan geändert habe. Offenbar hatte der Monegasse das Verhalten seines Teamkollegen in der ersten Runde nicht mit den zuvor besprochenen Abmachungen in Einklang bringen können.

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Auf die Frage, ob vereinbart worden sei, nach der ersten Runde nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, antwortet Leclerc nach dem Rennen:"Ich kann nicht ins Detail gehen, aber es gab nichts Besonderes bezüglich der ersten Runde. Ich habe meinen Teil erfüllt und bin damit zufrieden.