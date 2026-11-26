Am 5. Dezember starten Bill und Tom Kaulitz die Moderation von Wetten, dass..? in Halle an der Saale. Als mögliche musikalische Gäste werden unter anderem Nina Chuba, Jamie Miller und Vicky Leandros gehandelt, während frühere Hauptmoderatoren nicht anwesend sein werden.

Etwas mehr als eine Woche ist es noch bis zum Comeback von " Wetten, dass..?

". Am 5. Dezember führen Bill und, 37, in Halle an der Saale erstmals durch die traditionsreiche Samstagabend-Show des ZDF. Nun wird eine Reihe von Namen möglicher prominenter Gäste genannt, die auch als musikalische Showacts auftreten könnten.das Portal "Bunte.de" berichtet .

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Für den Musiker wäre es die Rückkehr auf eine vertraute Fernsehbühne: Laut offizieller ZDF-Statistik war er bereits 14 Mal als Showact zu Gast. Auch Vicky Leandros blickt auf eine jahrzehntelange Musikkarriere zurück, war schon in den 1980er-Jahren in dem ZDF-Format zu Gast. Mit Nina Chuba und Jamie Miller könnten die Kaulitz-Brüder zudem zwei Vertreter der eher jüngeren Musikgeneration begrüßen. , 76, von 2009 bis 2011 als Co-Moderatorin zur Seite.