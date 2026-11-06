Neue Grundsicherung kostet Staat 2026 250 Millionen Euro mehr

Die Bundesregierung muss für 2026 nachbessern. Die neue Grundsicherung verursacht laut Finanzministerium unerwartete Mehrkosten von 250 Millionen Euro, obwohl Einsparungen angekündigt wurden.

Die Bundesregierung muss im Jahr 2026 mit erheblichen Mehrkosten für die soziale Grundsicherung rechnen. Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, dass für die Umsetzung der neuen Grundsicherung zusätzlich 250 Millionen Euro bereitgestellt werden müssen. Diese Summe ergibt sich aus einer Differenz zwischen den ursprünglichen Planungen und den tatsächlichen Ausgabelasten, die deutlich über den Erwartungen lagen.

Zusätzliche Lasten übersteigen Kalkulationen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter Leitung von Alexander Schweitzer hat die überplanmäßige Ausgabe offiziell beantragt. Ursprünglich waren allein für die Regelsätze gut 28 Milliarden Euro veranschlagt. Hinzu kamen weitere 13 Milliarden Euro für die staatliche Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Nach Aussage des Finanzministeriums reicht das eingeplante Budget für diese Posten nicht mehr aus.

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Ein internes Schreiben des Finanzministeriums, das der Zeitung "Tagesspiegel" vorliegt, offenbart die finanzielle Lücke. Die ursprünglich prognostizierten Einsparungen haben sich nicht eingestellt. Stattdessen stehen der Kasse im kommenden Haushaltsjahr 250 Millionen Euro weniger zur Verfügung, als im Gesetzgebungsverfahren vorgesehen war.

Politische Versprechen treffen auf Realitätsverlust

Die zusätzlichen Kosten stehen im starken Kontrast zu den politischen Versprechen der Union aus dem Vorjahr. Die CDU hatte im Dezember 2024 signalisiert, dass sie das System des Bürgergelds fundamental reformieren wolle. Damals hieß es, durch diese Umstellung ließen sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen. Diese Aussage sollte die Effizienz der Sozialleistungen verbessern und den Staatshaushalt entlasten.

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Im September 2025 unterstrich der Kanzler die Dringlichkeit dieser Einsparungen. Er nannte eine konkrete Größenordnung von rund fünf Milliarden Euro, die jährlich eingespart werden sollen. Er betonte, dass er nach wie vor fest davon überzeugt sei, dass zehn Prozent Einsparpotenzial im System liegen müssen. Diese Einschätzung galt als Kernargument für die fortgesetzte Reform.

Auch andere führende Politiker der Union hantierten mit hohen Zahlen. Der damalige Fraktionschef Jens Spahn sprach von einem theoretischen Einsparpotenzial von zehn Milliarden Euro. Sein Nachfolger Thorsten Frei ging sogar von 30 Milliarden Euro aus, falls es gelingen würde, eine Million Bürgergeld-Bezieher in reguläre Arbeit zu überführen.

Kritik an Umsetzung und Begründungen

Die Realität im laufenden Betrieb weicht stark von diesen hochgesteckten Zielen ab. Seit Juli dieses Jahres ersetzt die neue Grundsicherung das Bürgergeld. Doch die ersten drei Monate der Implementierung brachten keine nennenswerte finanzielle Entlastung. Die Ausgaben lagen statistisch ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres, was die Hoffnung auf sofortige Effekte zunichtemachte.

Timon Dzienus, ein Politiker der Grünen, spricht von einer "dreisten Lüge" der Union. Er argumentiert, dass man mit der neuen Grundsicherung keinen Cent spare, sondern bereits im ersten Jahr 250 Millionen Euro zusätzliche Kosten verursache. Diese scharfe Kritik weist auf die Diskrepanz zwischen Wahlversprechen und administrativer Ausführung hin.

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Das Finanzministerium führt verschiedene Gründe für die Mehrkosten an. Als Hauptfaktor gelten höhere als erwartet ausgefallene Nachzahlungen. Diese betreffen insbesondere die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen, die nicht wie geplant kalkuliert wurden. Zudem verdeutlicht der ursprüngliche Gesetzentwurf die minimale Sparhoffnung: Für 2026 waren nur 86 Millionen Euro weniger Ausgaben vorgesehen, für 2027 lediglich 69 Millionen Euro.

Zukünftige Haushaltsausrichtung

Trotz der aktuellen Überplanmäßigkeit bleibt die politische Ausrichtung der Union auf weitere Reformen bestehen. Die aktuellen Zahlen von 250 Millionen Euro Mehrkosten sind zwar ein Dämpfer, stellen das systemische Ziel der Einsparungen aber nicht grundsätzlich in Frage. Allerdings wird die Umsetzung der Reformen unter diesem Licht kritischer beobachtet.

Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob die vorgesehenen strukturellen Veränderungen im Arbeitsmarkt und bei den Leistungsvoraussetzungen greifen. Bisher fehlen Anzeichen dafür, dass die angestrebte Reduktion der Empfängerzahlen die Kosten signifikant senken würde. Die Bundesregierung muss nun haushalterisch auf die höheren Ausgaben reagieren, um die Haushaltsdisziplin zu wahren.