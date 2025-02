Neue Grundsteuer in Niedersachsen: Verwirrung und Beschwerden

Die neue Berechnung der Grundsteuer in Niedersachsen führt zu einem Sturm an Nachfragen und Beschwerden. Viele Bürger zweifeln daran, dass sie tatsächlich so viel Geld zahlen müssen, wie im Grundsteuerbescheid aufgeführt wird. Finanzminister Heere weist darauf hin, dass nachträgliche Korrekturen möglich sind.

Niedersachsen s neue Grundsteuer bereitet erhebliche Verwirrung und Beschwerden . Viele Bürger sind verwundert über die Höhe der Steuerlast, die in ihren Bescheiden angegeben ist. Seit Jahresbeginn gilt ein neues Berechnungsverfahren für die Grundsteuer , das zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Manche Immobilienbesitzer und Mieter müssen nun weniger, andere hingegen mehr bezahlen als zuvor. Die neuen Berechnungen haben zu einer Flut von Anfragen bei den Finanzämtern geführt.

An den 47 Finanzämtern in Niedersachsen sind eigens Rufnummern eingerichtet worden, um die umsteigenden Anfragen zu bewältigen. Allein beim Finanzamt Hannover-Süd sind derzeit 20 Mitarbeiter damit beschäftigt, die rund 400 täglichen Anrufe entgegenzunehmen. Finanzminister Gerald Heere (Grüne) weist darauf hin, dass Nachbesserungen möglich sind. Berechtigte Korrekturen werden auch jetzt noch rückwirkend zum 1. Januar 2025 berücksichtigt, unabhängig davon, ob rechtzeitig Einspruch eingelegt wurde. Häufige Gründe für die Nachfragen sind fehlerhafte Angaben in den Steuererklärungen, die bereits vor zwei Jahren abgegeben werden mussten. Andere Bürger wollen ihren Messbescheid - die Berechnungsgrundlage für die Steuer - überprüfen, weil sie nun eine höhere Grundsteuer zahlen sollen. Bis Ende Oktober wurden bei den Finanzämtern Hinweise auf mögliche Fehler bei rund 455.000 Messbescheiden hinterlegt. Nur 92.000 Fälle waren zu diesem Zeitpunkt abgearbeitet, 79.000 davon mit einer Änderung des Bescheids. Die größte Fehlerquelle in den Steuererklärungen liegt laut Finanzministerium darin, dass bei Gebäuden, die ausschließlich Wohnzwecken dienen, irrtümlich Nutzflächen angegeben wurden. Weitere häufige Fehlerquellen seien falsche Angaben zur Aufteilung der Eigentumsanteile oder zur Wohnfläche oder die Nichtberücksichtigung von Freibeträgen bei Garagen und Gartenhäusern.





