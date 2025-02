Neue Handelstrends: Konsolidierung oder Korrektur?

Informieren Sie sich über die wichtigsten technischen Einzelwerte und aktuelle Marktbewegungen mit Analyst Altan Cantürk von XTB. Besprechen Sie gemeinsam die Analysen der Wall Street, DAX, Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin. Entdecken Sie neue TradingIdeen und starten Sie erfolgreich in den neuen Handelstag.

In einem informativen Video werden wichtige technische Einzelwerte genauer betrachtet. Die vergangenen Handelstage zeigten eine Anspannung, da das 777 EUR-Ziel fast erreicht wurde. Nun steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur. Starten Sie in den neuen Handelstag mit Analyst Altan Cantürk und XTB. Erläutern Sie gemeinsam die Entwicklungen der Wall Street am Vortag, den DAX-Index-Start und die Bewegungen von Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin.

Die Analyse umfasst Chartinterpretationen, erste Tradingideen, erwartete Finanznachrichten und vieles mehr. Ob Long oder Short, finden Sie mit XTB und Altan Cantürk die richtige Strategie für Ihren Handel. Aktien, Indizes, Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und mehr – investieren Sie in Ihre Unabhängigkeit und lernen Sie von Rene Berteit, Ihrem Trading-Mentor. Wer sich diese beiden Aktien aus dem Deutschen Aktienindex ins Depot legt, dürfte einen perfekten Start ins erste Quartal 2025 erleben





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aktien Indizes Forex Rohstoffe Kryptowährungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Italienische Finanzwelt in Aufruhr: Konsolidierung und neue Mega-KonzerneItalien erlebt eine intensive Konsolidierungswelle in der Finanzwelt. Fast wöchentlich werden neue Übernahme- und Bündnispläne bekannt. Unicredit, BPM, MPS und Mediobanca stehen im Fokus. Die Entwicklung könnte auch die europäische Finanzlandschaft stark beeinflussen.

Weiterlesen »

Wo sie leben, wer sie sind: Neue Daten zu jungen Intensivtätern in DeutschlandDie Täter sind häufig minderjährig, viele haben einen Migrationshintergrund. Ein Medienbericht offenbart nun die erschreckende Zahl der Intensivtäter in Deutschland.

Weiterlesen »

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »

TageshoroskopSehen Sie, was die Sterne für Sie bereithalten und lesen Sie Ihr persönliches Tageshoroskop.

Weiterlesen »

Gefährliche finanzielle Falle: Warum Sie diesen Fehler im Umgang mit Geld dringend vermeiden solltenVermeiden Sie "Spaving": Sparen Sie richtig, indem Sie unnötige Käufe vermeiden und Budgets nutzen.

Weiterlesen »