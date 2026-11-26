Die sechsteilige Thriller-Serie Sonnental, die im März 2027 auf HBO Max erscheint, handelt von einer Mordserie, deren Täter sich an den grausamen Moralvorstellungen des Struwwelpeter orientiert. Die Hauptfigur kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um die Morde aufzuklären, und stößt dabei auf eine bedrohliche Vergangenheit.

Das Kinderbuch „ Struwwelpeter “ von Heinrich Hoffmann ist seit jeher hochgradig umstritten. Dass es sogar zu brutalen Morden inspirieren kann, zeigt nun die Thriller-Serie „ Sonnental “. Den ersten Trailer gibt’s hier:Inzwischen hat sich der „ Struwwelpeter “ ein wenig rarer im heimischen Kinderbuchregal gemacht.

Über viele Jahrzehnte hinweg gehörte Heinrich Hoffmanns Kinderbuch jedoch zur festen Bettlektüre in unzähligen Haushalten. Die zentrale Idee des Buches bestand darin, anhand abschreckender Beispiele zu veranschaulichen, was passiert, wenn sich Kinder nicht an Regeln halten. Letztlich entstand damit eines DER Nachschlagewerke der sogenannten Schwarzen Pädagogik: Erziehung erfolgte hier nicht durch Gespräche und Verständnis, sondern durch Angst und drakonische Strafen.

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“ treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der sich von Geschichten wie denen vom bösen Friederich, dem Daumenlutscher und dem Suppen-Kaspar inspirieren ließ. Bis das sechsteilige Format bei HBO Max an den Start geht, müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden: Erst im März 2027 ist es so weit. Einen stimmungsvollen ersten Eindruck liefert dafür bereits der nun veröffentlichte Teaser-Trailer. ).