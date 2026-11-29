Neue Herzensaufgabe für Prinzessin Kate: Als Schirmherrin eines Krebszentrums will sie Patienten und ihren Familien helfen.

ein neues Amt mit tiefer persönlicher Bedeutung an: Am Freitag übernahm die Prinzessin von Wales offiziell die Schirmherrschaft für das Krebszentrum The Christie sowie die zugehörige Wohltätigkeitsorganisation Christie Charity.

Auf"Ich freue mich sehr, Schirmherrin zu werden, und darauf, die bemerkenswerten Menschen zu unterstützen, die jeden Tag einen so großen Unterschied im Leben der Patienten und ihrer Familien machen" , schrieb sie und unterzeichnete die Nachricht mit dem Kürzel "C". Die Einrichtung mit Sitz in Manchester kennt die dreifache Mutter bereits: Schon im Juni hatte sie den Standort in Withington besucht. In ihrer neuen Rolle möchtenun die Fachkräfte unterstützen, die Krebspatienten und ihre Angehörigen medizinisch und menschlich begleiten.

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Bei ihrem Besuch im Sommer habe sie erlebt, dass die Hilfe vor Ort weit mehr umfasst als die reine Behandlung.