Brisante Wende im Fall Epstein: Die Polizei geht auf Schloss Balmoral nun einem Verdacht auf Menschenhandel nach.

hat die schottische Polizei erstmals öffentlich bestätigt, dass sie einem konkreten Verdacht auf Menschenhandel auf Schloss Balmoral in Aberdeenshire nachgeht. Hintergrund der neuen Ermittlungen sind zusätzliche Informationen, die bei den Behörden eingegangen sind.

Im Zuge der sogenannten Balmoral-Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob auf dem Anwesen der Königsfamilie tatsächlich Frauen Opfer von Menschenhandel wurden. , soll er Zugang zu dem Schloss erhalten haben. Damit gehen die Nachforschungen deutlich über die bisherige Prüfung hinaus, ob"Wir prüfen die Informationen, die wir von den Beteiligten erhalten haben, werden ihnen weiter nachgehen und entscheiden, welche Schritte unternommen werden müssen.

Also read ein Jahr nach Brand in Schloss Hardenberg

" Damit erhebt die Polizei erstmals öffentlich den Verdacht, dass es auf dem königlichen Anwesen zu Menschenhandel gekommen sein könnte unddamit in Verbindung stehen könnten. Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch Aufnahmen, die bereits zuvor im Zusammenhang mit US-Ermittlungen bekannt geworden waren. Darauf sollenwurde später wegen ihrer Beteiligung am sexuellen Missbrauch und Menschenhandel im Umfeld Epsteins verurteilt.erhalten zu haben. Damals steckten die Ermittlungen allerdings noch in einem frühen Stadium.

Advertisement

Durch die neuen Angaben rückt nun der konkrete Verdacht des Menschenhandels in den Mittelpunkt. Königin Victoria und Prinz Albert erwarben das Anwesen in den schottischen Highlands, das bis heute zum Privatbesitz des Monarchen zählt.