Neue Hirnzellen erklären das Erkennen von Neuem

Ein neu entdeckter Zelltyp im Gehirn könnte erklären, wie wir unbekannte Dinge wahrnehmen und uns an sie erinnern. Die eiförmigen Zellen werden aktiv, sobald etwas Neues in den Blick gerät.

Forscher haben im Gehirn von Mäusen einen neuen Zelltyp entdeckt, der möglicherweise eine entscheidende Rolle beim Erkennen neuer Dinge und deren Speicherung im Gedächtnis spielt. Die eiförmigen Zellen werden aktiv, wenn etwas Neues dem Blickfeld der Tiere begegnet. Diese Entdeckung wirft die bisherige Annahme infrage, dass der Hippocampus nur einen Zelltyp enthält, der verschiedene Gedächtnisfunktionen steuert.

Die neuen Hirnzellen sind im Hippocampus von Menschen, Mäusen und anderen Tieren in geringer Zahl vorhanden und unterscheiden sich deutlich in ihrer Struktur, Funktion und neuronalen Schaltkreisen von anderen Neuronen. Um die Aufgabe dieser Zellen besser zu verstehen, erforschten die Wissenschaftler das Verhalten von Mäusen in einer Umgebung mit unbekannten Objekten. Mithilfe eines Miniatur-Einzelphotonenmikroskop konnten sie beobachten, wie die Zellen leuchteten, sobald die Tiere etwas Neues entdeckten.Gewöhnten sich die Nager an den Gegenstand, ließ die Zellaktivität nach. Die Forscher folgerten daraus, dass die Zellen ihre Aufgabe erfüllt hatten: Die Mäuse erinnerten sich an das Objekt. „So eine klare Verbindung zwischen Zellaktivität und Verhalten sieht man selten. Und bei Mäusen können sich diese Zellen monatelang an ein einziges Objekt erinnern – ein außergewöhnliches Gedächtnis für diese Tiere,“ so Erstautorin Adrienne Kinman. Die Forscher vermuten, dass diese Zellen eine wichtige Rolle bei Lernen, Gedächtnis und Kognition spielen. Eine Fehlregulation, also eine Über- oder Unteraktivität, könnte laut den Forschern möglicherweise Symptome von Krankheiten wie Alzheimer oder Epilepsie auslösen. Die Entdeckung deutet zudem darauf hin, dass es im Gehirn weitere, noch unbekannte Neuronentypen gibt, die jeweils eine spezielle Aufgabe bei Lernen, Gedächtnis und Kognition übernehmen





