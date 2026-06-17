Neue Hoffnung für ehemalige Kayser-Drei-Zentrale in Sundern

Nach der Insolvenz der Bäckereikette Kayser Drei im Sauerland gibt es für die leerstehende ehemalige Zentrale in Sundern neue Hoffnung. Ein bekannter deutscher Investor aus der Lebensmittelbranche soll noch diese Woche den Kaufvertrag für das 1500 Quadratmeter große Gewerbeobjekt unterschreiben, das für 550.000 Euro angeboten wird. Die Ausstattung umfasst Produktions- und Lagerbereiche, Büros, Kühlräume, Laderampen und eine Wohnung. Ein Neubau wäre mit etwa fünf Millionen Euro deutlich teurer. Nach zwei Insolvenzen innerhalb von zwei Jahren und dem Verlust von etwa 120 Arbeitsplätzen könnte das Gelände schon bald wieder belebt werden.

Nach der Insolvenz der Bäckerei kette Kayser Drei aus Sundern im Sauerland gibt es neue Perspektiven für das leerstehende Firmengelände. Die ehemalige Zentrale des Unternehmens, das innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal Insolvenz anmelden musste und etwa 120 Mitarbeiter entließ, könnte noch in dieser Woche einen neuen Eigentümer finden.

Das etwa 1500 Quadratmeter große Gewerbeobjekt mit Produktions- und Lagerbereichen, Büroflächen, Kühlräumen, Laderampen und einer angeschlossenen Wohnung wird für 550.000 Euro angeboten. Makler Harun Cici bestätigt, dass bereits ein Kaufvertrag von einem bekannten deutschen Investor aus der Lebensmittelbranche unterschrieben werden soll. Der potenzielle Käufer, dessen Identität noch nicht genannt werden darf, plant möglicherweise den Betrieb einer Großbäckerei oder ähnlicher Produktionsstätten auf dem Gelände.

Cici betont die Attraktivität des Angebots: Ein Neubau mit vergleichbarer Ausstattung würde Kosten von rund fünf Millionen Euro verursachen. Viele interessierte Investoren, darunter auch aus der Türkei, hätten sich bereits gemeldet. Das Objekt befindet sich in einem Zustand, der eine Wiederaufnahme der Produktion mit vergleichsweise geringem Aufwand ermöglichen würde, da die Infrastruktur weitgehend erhalten ist. Die Insolvenz von Kayser Drei hatte in der Region für Aufsehen gesorgt.

Nach der ersten Pleite folgte nur knapp zwei Jahre später die zweite Insolvenz, obwohl intensive Bemühungen des Insolvenzverwalters unternommen worden waren, einen Investor zu finden, der den Betrieb fortführt. Letztlich blieb dies jedoch erfolglos, woraufhin die Produktion eingestellt und die Zentrale geräumt wurde. Seitdem steht das Areal leer und verfällt zusehends. Die Nachricht von einem möglichen neuen Investor gibt daher nicht nur dem Objekt selbst, sondern vielleicht auch der Idee einer Fortsetzung der Bäckereitradition in der Region neue Hoffnung.

Sollte der Kauf tatsächlich zustande kommen, könnte dies auch positive Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt haben, da bei einer Wiederaufnahme der Produktion neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Der Investor aus der Lebensmittelbranche könnte sein Know-how nutzen, um die bestehenden Einrichtungen modern zu betreiben. Der Verkaufspreis von 550.000 Euro erscheint im Vergleich zum Neubauwert extrem niedrig, was das Gelände für strategische Käufer besonders interessant macht. Makler Cici ist optimistisch, dass der Vertrag noch im Laufe der Woche unterzeichnet wird.

Die Geschichte von Kayser Drei ist ein Beispiel für die Herausforderungen, denen mittelständische Bäckereiketten in Deutschland gegenüberstehen: Hohe Kosten, starker Wettbewerb und veränderte Konsumgewohnheiten setzen vielen Betrieben zu. Dass ein so großes und gut ausgestattetes Objekt wie die ehemalige Zentrale in Sundern nach der Insolvenz plötzlich wieder Interesse weckt, zeigt, dass Immobilien in der Lebensmittelproduktion nach wie vor einen strategischen Wert haben.

Es bleibt abzuwarten, ob der neue Investor das Potenzial des Standorts voll ausschöpfen und die Region wirtschaftlich beleben wird





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