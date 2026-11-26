Bis zu 800 Jobs könnten auf Rügen entstehen. Doch für das Großprojekt fehlen noch entscheidende Zusagen.

Blick auf den Hafen «Mukran Port» an der Küste der Insel Rügen. Der Seehafen Mukran war das Ziel eines Frachtschiffes, das in der Ostsee auf Grund lief.

+++ dpa-Bildfunk +++Ein Baustoffkonzern prüft eine Großinvestition im Hafen Mukran. Bis zu 800 Arbeitsplätze könnten entstehen. Doch noch gibt es Hürden. Eine gewaltige Investition und Hunderte neue Arbeitsplätze: Der Ulmer Baustoffhersteller Schwenk plant möglicherweise ein neues Werk im Hafen Mukran auf Rügen.

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Zwischen 800 und 900 Millionen Euro könnte das Unternehmen in den Standort investieren. Doch eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Nach Angaben des Unternehmens könnten in dem geplanten Werk rund 200 Menschen dauerhaft beschäftigt werden. Weitere 400 bis 600 Arbeitsplätze sollen bei regionalen Partnern, Zulieferern und Dienstleistungsunternehmen entstehen.