Neue Informationen zum iPhone 18 Pro: Akkugröße und eSIM-Modelle

Apple plant zwei unterschiedliche Akkuvarianten für das iPhone 18 Pro. Das Modell mit klassischer SIM-Karte soll einen Akku mit 4.056 Milliamperestunden erhalten, während die eSIM-Version eine Kapazität von 4.288 Milliamperestunden haben soll. Darüber hinaus plant Apple, erstmals reine eSIM-Modelle auch in Europa anzubieten.

Neue Informationen zum iPhone 18 Pro sorgen für Gesprächsstoff. Ein aktuelles Leak nennt konkrete Daten zur Akkugröße des kommenden Apple -Smartphones. Dabei geht es nicht nur um die Kapazität, auch für Käufer in Europa könnte sich etwas ändern.

Apple selbst hat die Angaben bislang nicht bestätigt. Laut dem Weibo-Leaker “Digital Chat Station” plant Apple beim 18 Pro offenbar zwei unterschiedliche Akkuvarianten. Das Modell mit klassischer SIM-Karte soll einen Akku mit 4.056 Milliamperestunden erhalten. Für die eSIM-Version wird dagegen eine Kapazität von 4.288 Milliamperestunden genannt.

Im Vergleich zum iPhone 17 Pro wäre das nur ein moderater Zuwachs. Dennoch fällt der Unterschied zwischen beiden Varianten deutlich aus. Nächstes Mal könnte es für europäische Käufer noch besser laufen, denn Apple plant, erstmals reine eSIM-Modelle auch in Europa anzubieten. Bislang wurden hier ausschließlich Varianten mit physischer SIM-Karte verkauft.

Dadurch standen europäischen Käufern nur die Versionen mit der geringeren Akkukapazität zur Verfügung. Sollte Apple den Wechsel tatsächlich umsetzen, könnten Nutzer künftig von dem größeren Akku profitieren. Für längere Laufzeiten soll nicht allein die höhere Kapazität sorgen. Im iPhone 18 Pro soll außerdem der neue A20-Pro-Chip arbeiten.

TSMC soll den Chip im modernen 2-Nanometer-Verfahren fertigen. Die neue Technik soll die Energieeffizienz verbessern. Zusammen mit dem größeren Akku könnte das Smartphone dadurch im Alltag länger durchhalten. Offiziell bestätigt hat Apple die Angaben nicht, aber die neuen Informationen sorgen für Gesprächsstoff.

Die Veröffentlichung des neuen iPhones könnte bald bevorstehen. Bis dahin bleibt es spannend, was Apple noch in petto hat





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