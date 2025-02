Neue Inselflieger für Helgoland - Höhere Taktung geplant

Die Fluggesellschaft Ostfriesischer Flugdienst (OFD) ersetzt die bisherigen Britten-Norman Islander durch Flugzeuge vom Typ Tecnam für den Flugverkehr nach Helgoland. Die neuen Inselflieger bieten eine deutliche Zeitersparnis gegenüber der Schiffsreise und sollen eine höhere Taktung ermöglichen.

Von und zur Hochseeinsel Helgoland sollen künftig Flugzeuge des Typs Tecnam aus Italien eingesetzt werden. Die Fluggesellschaft Ostfriesischer Flugdienst ( OFD ) aus Emden ersetzt damit die bisherigen Britten-Norman Islander , die in die Jahre gekommen sind und für die es nur noch schwer Ersatzteile gibt. Die neuen Inselflieger bieten für Insulaner und Gäste im Vergleich zur Schiffsreise eine deutliche Zeitersparnis.

Die Flugzeuge haben Platz für bis zu drei Passagiere, sind schneller und leiser als ihre Vorgänger. Der OFD plant die Taktung der Flüge auf den Strecken vom Flugplatz in Spieka bei Nordholz und vom Flugplatz Heide-Büsum in Schleswig-Holstein zu Helgoland zu erhöhen, was flexiblere Möglichkeiten für die Kunden bedeutet.Die Piloten haben bereits ihre Test- und Schulungsflüge mit den neuen Flugzeugen absolviert. Die OFD wartet noch auf eine Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes, die bis spätestens Ende März vorliegen soll. Bislang wurden die robusten Flugzeuge vom Typ Britten-Norman Islander für den Helgoland-Flugverkehr eingesetzt. Diese zweimotorigen Maschinen kommen gut mit vielen Starts und Landungen klar und liegen auch bei heftigem Wind gut in der Luft. Auch für den Verkehr zu anderen Nordseeinseln wird dieser Typ eingesetzt. Laut OFD kam es beim Hersteller aber seit 2014 zu Engpässen. Zwischenzeitlich wurden gebrauchte Maschinen aus Neuseeland beschafft, zuletzt gab es lange Lieferzeiten für Ersatzteile.Um diesen Einschränkungen nicht länger ausgeliefert zu sein, hat sich die OFD nun auf ein komplett neues Flugzeugmuster eingelassen. Nachdem die Fluggesellschaft zunächst einen Flieger des Herstellers Tecnam zu Testzwecken angeschafft hatte, wurden nun noch zwei weitere Maschinen gekauft. Alle Flugzeuge sind am Flugplatz in stationiert und sollen künftig von einer Luftwerft in den benachbarten Niederlanden gewartet werden. Zu der Investitionssumme waren keine Angaben bekannt





Helgoland Flugverkehr Tecnam OFD Britten-Norman Islander Inselflieger Nordsee

