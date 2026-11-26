Satellitenbilder deuten darauf hin, dass Russland mit der Stationierung seiner neuen Interkontinentalrakete Sarmat begonnen hat. Ihre Einsatzreife bleibt trotz erfolgreicher Tests umstritten.

Satellitenbilder deuten darauf hin, dass Russland mit der Stationierung seiner neuen Interkontinentalrakete Sarmat begonnen hat. Ihre Einsatzreife bleibt trotz erfolgreicher Tests umstritten.hat offenbar damit begonnen, seine neue Sarmat-Interkontinentalrakete in Stellung zu bringen.

Satellitenbilder aus Sibirien legen nahe, dass ein Flugkörper in ein Raketensilo geladen wurde. Zu dieser Einschätzung kommt das Londoner International Institute for Strategic Studies ( Die Anlage liegt bei Uschur im Gebiet Krasnojarsk und gehört zur 62. Raketendivision der Strategischen Raketentruppen. Sie soll als erste Einheit die nuklearfähige RS-28 Sarmat erhalten.

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Auf Satellitenbildern vom 6. Juni 2026 sind mehrere Fahrzeuge am geöffneten Startschacht 13C zu sehen. Eines könnte die Rakete oder einzelne Bauteile transportiert haben. Die Ladeplattform stand nahe am Siloeingang, allerdings ohne erkennbaren Raketenabschnitt.