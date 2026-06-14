Neue Kennzeichnungsregeln: Ab今日 dürfen auch Erdbeer- und Aprikosenmarmelade so heißen

Ab dem 14. Juni 2026 gilt in Deutschland eine geänderte Verordnung: Fruchtaufstriche aus Nicht-Zitrusfrüchten dürfen nun als Marmelade bezeichnet werden. Zudem gibt es neue Vorgaben für die Honigkennzeichnung.

Jahrzehntelang war es in deutschen Supermärkten nicht erlaubt, Fruchtaufstriche aus Erdbeeren, Kirschen oder Aprikosen als Marmelade zu bezeichnen. EU-Recht schrieb bisher vor, dass nur Erzeugnisse aus Zitrusfrüchten diesen Namen tragen durften.

Alles andere musste als Konfitüre etikettiert werden. Diese Unterscheidung geht auf das Vereinigte Königreich zurück, wo Marmelade traditionell ausschließlich aus Zitrusfrüchten hergestellt wird. Als die Briten 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitraten, setzten sie diese Definition durch. Nun, ab dem 14.

Juni 2026, ändert sich dies durch die nationale Umsetzung einer EU-Richtlinie, die vom Bundesagrarministerium verordnet wurde. Künftig dürfen auch Fruchtaufstriche aus Nicht-Zitrusfrüchten als Marmelade verkauft werden. Zur Unterscheidung muss die bisherige Zitrusvariante künftig als Zitrusmarmelade spezifiziert werden, idealerweise mit genauerer Angabe wie Orangenmarmelade oder Zitronenarmelade. Der Anstoß für diese Änderung kam von Jakob von Weizsäcker (SPD), damals Mitglied des EU-Parlaments und heute Finanzminister des Saarlands, der das Thema 2017 im Zuge der Brexit-Vorbereitungen wieder einbrachte.

Parallel dazu gelten ab heute neue Vorgaben für die Kennzeichnung von Honig. Enthält ein Produkt Honig aus mehreren Ländern, müssen fortan alle Ursprungsländer auf dem Glas oder Etikett genannt werden. Bisher waren allgemeine Angaben wie Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern ausreichend. Nun muss die Liste der Herkunftsländer in absteigender Reihenfolge des Anteils erfolgen, und zusätzlich ist der jeweilige Gewichtsanteil in Prozent anzugeben.

Honig, der bis zum Stichtag noch nach den alten Regeln abgefüllt wurde, darf weiterhin abverkauft werden





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