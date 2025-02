Neue Klage gegen Kevin Spacey: „Bild“ berichtet von möglichem Ex-Freund der bedrohten Schülerin

Oscar-Preisträger Kevin Spacey sieht sich erneut einer sexuellen Missbrauchsvorwurf gegenüber. Zudem berichten Medien über einen 17-jährigen Jugendlichen, der wegen einer möglichen Bedrohung einer Schülerin in Hagen festgenommen wurde. Die Schülerin soll laut Presseberichten die Ex-Freundin des Jugendlichen sein. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde wegen rassistischer Äußerungen in Frage gestellt, und er sucht den Kontakt mit Joe Chialo (CDU).

In Großbritannien wurde eine neue Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den Oscar-Preisträger Kevin Spacey eingereicht. Die Klage des Schauspielers Ruari Cannon soll sich gegen Spacey und zwei mit dem Londoner Theater Old Vic verbundene Organisationen richten. Spacey war dort von 2003 bis 2015 künstlerischer Leiter. Details zu den Vorwürfen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Im Jahr 2023 wurde Spacey in einem Strafprozess wegen sexueller Übergriffe freigesprochen, ebenso im Jahr 2022 in einem Zivilprozess in New York. Der Hollywood-Star wurde durch Filme wie „Die üblichen Verdächtigen“ und „American Beauty“ berühmt und gehört zu den Prominenten, die im Zuge der #MeToo-Bewegung vor Gericht standen. Nach Hinweisen auf eine mögliche Gefahr für eine Schülerin in Hagen hat die Polizei einen 17-jährigen, polizeibekannten Jugendlichen festgenommen. Er wurde am Morgen auf einem Schulhof in Hagen lokalisiert und ohne Widerstand festgenommen. Waffen hatte er nicht dabei, und niemand wurde verletzt. Am Mittwoch hatte die Polizei wegen der möglichen Bedrohung einen Großeinsatz gestartet, bei dem zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber beteiligt waren. Der Jugendliche wurde zunächst an seiner Wohnanschrift in Bochum nicht gefunden. Ermittlungen ergaben, dass er und die Schülerin sich kannten. Laut „Bild“ ist er ihr Ex-Freund. Nach Vorwürfen über angeblich rassistische Äußerungen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Gespräch mit dem Berliner CDU-Politiker Joe Chialo gesucht. Am Mittwochabend telefonierten die beiden, wie aus der SPD-Zentrale verlautete. Details wurden nicht bekannt. Hintergrund ist ein Bericht von „Focus Online“, wonach Scholz Chialo auf einer Feier rassistisch beleidigt haben soll. Der Kanzler weist die Vorwürfe zurück und geht juristisch dagegen vor. Scholz räumte gegenüber dem „Spiegel“ ein, Chialo auf der Party als „Hofnarren“ der Union bezeichnet zu haben. „Niemals“ aber habe er dies mit Chialos Hautfarbe in Verbindung gebracht. Er betonte, Chialo zu schätzen und „sofort“ den Kontakt gesucht zu haben. Scholz zeigte sich im „Spiegel“-Interview überrascht über die Vorwürfe: „Alles kann man mir vorwerfen, aber ganz bestimmt nicht, dass ich ein Rassist bin.





Kevin Spacey Sexueller Missbrauch Polizei Joe Chialo Olaf Scholz Rassismus #Metoo Hagen Berlinale

