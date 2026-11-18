Brenda Patea verklagt Alexander Zverev erneut. Sein Anwalt verweist auf Meinungsfreiheit und BGH-Urteil. Die Verteidigung weitet den Rechtsstreit um die Äußerung vom 11. Juni 2024 aus.

Alexander Zverev steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem seine Ex-Partnerin Brenda Patea eine neue rechtliche Initiative ergriffen hat. Die Tennisweltstar aus Hamburg sah sich bereits im Juni 2024 vor einem ähnlichen Hintergrund, als ein außergerichtlicher Vergleich geschlossen wurde, der nun jedoch durch eine neuere Entwicklung überschattet wird. Die Mutter der gemeinsamen Tochter Mayla hat das Verfahren gegen den Profispieler wieder aufgenommen, was zu erheblichem medialem Aufsehen führt und die juristische Auseinandersetzung zwischen den Parteien neu entfacht hat.

Die aktuelle Eskalation des Konflikts wurde durch die offizielle Zustellung einer Klageschrift ausgelöst, die am 18. November 2026 beim Anwalt des Sportlers einging. Christian Schertz, der als Rechtsvertreter von Alexander Zverev fungiert, bestätigte diesen Vorgang gegenüber den Medien. Die Zustellung markiert den formellen Beginn eines weiteren gerichtlichen Verfahrens, das sich diesmal explizit auf eine Aussage des Athleten bezieht, die er im Kontext seines French-Open-Sieges tätigte und die nun von Brenda Patea als rechtswidrig angegriffen wird.

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Kontext des früheren Strafprozesses und Finanzstrafe

Um die Tragweite der aktuellen Klage zu verstehen, ist ein Blick auf die Ereignisse des Vorjahres notwendig. Brenda Patea hatte gegen Alexander Zverev Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet, was im Jahr 2024 zu einem laufenden Strafprozess führte. Dieses Verfahren wurde jedoch nach wenigen Verhandlungstagen eingestellt, da die Anzeige zurückgezogen wurde. Im Zuge dieser Einigung kam es zu einer außergerichtlichen Vereinbarung, die mit einer finanziellen Belastung verbunden war.

Diese finanzielle Regelung sah vor, dass Alexander Zverev eine Geldauflage in Höhe von insgesamt 200.000 Euro zu leisten hatte. Die Aufteilung dieser Summe erfolgte dabei streng geregelt: Ein Betrag von 150.000 Euro floss direkt an den Staat, während weitere 50.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen ausgezahlt wurden. Diese Zahlungen stellten einen Versuch dar, die Angelegenheit im Vorfeld beizulegen, doch die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass damit keine endgültige Klärung erreicht wurde.

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Der Streitpunkt: Die Aussage nach dem French-Open-Sieg

Der Kern der jetzigen juristischen Auseinandersetzung liegt in einer Äußerung von Alexander Zverev, die er wenige Tage nach seinem Triumph bei den French Open tätigte. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Hamburger so zitiert, dass er sich in der Sache als unschuldig bezeichnete und betonte, alles getan zu haben, um seine Unschuld zu beweisen. Diese Worte sind nun der Ausgangspunkt der neuen Klage von Brenda Patea, die eine Verletzung ihrer Rechte darin sieht.

Christian Schertz verteidigt die Worte seines Mandanten als Ausdruck dessen, was Zverev persönlich für wahr hielt. Die Verteidigung argumentiert, dass Alexander Zverev damit seine persönliche Überzeugung zum Ausdruck brachte, alles in seiner Macht Stehende unternommen zu haben, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften. Für die Anwaltskanzlei stellt dies die Ansicht eines Bürgers dar, der das Ergebnis des eingestellten Strafverfahrens als Bestätigung seiner Unschuld interpretiert.

Rechtliche Absicherung durch das Grundgesetz

Die Verteidigung stützt ihre Argumentation stark auf verfassungsrechtliche Grundlagen. Christian Schertz vertritt die Auffassung, dass die als rechtswidrig angesehene Aussage von Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützt ist. Demnach handelt es sich nach der Ansicht der Anwälte um eine zulässige Meinungsäußerung, die nicht bestraft werden darf. Die Tatsache, dass das Strafverfahren ohne Feststellung einer Schuld eingestellt wurde, lässt laut Schertz die Unschuldsvermutung unberührt und stärkt die Position des Athleten.

Zusätzlich verweist die Zverev-Seite auf eine jüngste Bestätigung durch den Bundesgerichtshof. Das höchste deutsche Gericht hat klargestellt, dass rechtliche Bewertungen tatsächlicher Vorgänge regelmäßig unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen. Nach dieser Rechtsprechung liegt keine Verletzung vertraglicher Pflichten oder des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Brenda Patea vor. Diese rechtliche Einordnung wird als wichtiger Rückhalt für Alexander Zverev in diesem Prozess gesehen.

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Weiterer Verlauf und strategische Einordnung

Christian Schertz kündigte an, dass sein Mandant sich konsequent gegen die vorliegende Klage zur Wehr setzen wird. Die Strategie der Verteidigung konzentriert sich darauf, die Aussage als schutzwürdige politische oder gesellschaftlich relevante Meinungsäußerung zu definieren, die im Rahmen der Freiheit des Sports und der persönlichen Ehre des Athleten steht. Sollte sich herausstellen, dass die Äußerung in der konkreten Form tatsächlich gefallen ist, wird dies weiterhin als geschützt dargestellt.

Dieser weitere Rechtsstreit markiert ein neues Kapitel in der langen Geschichte der Konflikte zwischen den Eltern der fünfjährigen Mayla. Während die finanzielle Einigung von 2024 abgeschlossen scheint, bleibt die persönliche und rechtliche Spannung zwischen Alexander Zverev und Brenda Patea bestehen. Die aktuelle Klage könnte zu weiteren gerichtlichen Entscheidungen führen, die über die reine Meinungsfreiheit hinausgehen und die Grenzen der öffentlichen Äußerung im Sport untersuchen. Bis auf Weiteres wird die Tenniswelt das Verfahren genau verfolgen.