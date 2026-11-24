BYD verhandelt über den Kauf eines französischen Autowerks. Der Deal könnte dem chinesischen Konzern einen entscheidenden Vorteil in Europa verschaffen. BYD...

BYD verhandelt über den Kauf eines französischen Autowerks. Der Deal könnte dem chinesischen Konzern einen entscheidenden Vorteil in Europa verschaffen.befindet sich nach eigenen Angaben in exklusiven Gesprächen über den Kauf des Automobilwerks von Ineos Automotive im französischen Hambach.

Der chinesische Autobauer sucht nach Produktionsstandorten in Europa, bevor die Europäische Union ihre geplanten"Made in Europe"-Regeln einführt. Diese Vorgaben sollen künftig festlegen, welche Elektroautos bei staatlichen Förderungen und öffentlichen Aufträgen berücksichtigt werden. Entscheidend ist dabei, dass die Fahrzeuge bestimmte Anforderungen an die lokale Produktion erfüllen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

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Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Für BYD wäre die Übernahme ein strategischer Schritt. Der Konzern plant zudem, Anfang 2027 die Serienproduktion in seinem neuen Werk in Ungarn aufzunehmen.

BYD betonte, dass die geplante Transaktion noch von Gesprächen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen abhängt. Das Unternehmen sieht in dem Vorhaben zugleich ein klares Bekenntnis zum europäischen Markt. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €. BYD baut seine europäische Produktion konsequent aus.

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Der mögliche Werkskauf zeigt, wie ernst der Konzern die neuen EU-Vorgaben nimmt – und könnte den Wettbewerb mit europäischen Autobauern weiter verschärfen. Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur.

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