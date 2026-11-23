Die ukrainische Antikorruptionsbehörde ermittelt weiter gegen den Ex-Vizepremierminister Chernyshov, während Estland seine Grenzen schließt und die NATO AWACS nach Polen sendet. Die Spannungen zwischen Russland und seinen Nachbarn sowie innerhalb der EU nehmen weiter zu.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU hat ein neues, drittes Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov eingeleitet. Laut Berichten der Zeitung Kyiv Independent wird Chernyshov vorgeworfen, er habe fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und die Kosten dafür über das Ministerium abgerechnet.

Zwei weitere Mitarbeiter sollen bei dieser Konstruktion behilflich gewesen sein. Die Behörden geben den konkreten finanziellen Schaden, der dem Staat entstanden ist, zunächst nicht bekannt. Chernyshov befindet sich bereits seit längerer Zeit im Fokus verschiedener Ermittlungen, da er in mehreren großen Korruptionsskandalen eine Rolle spielt. So wird ihm vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem staatlichen Betreiber der ukrainischen Atomkraftwerke Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten zu haben.

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Mit diesem Geld soll er den Bau luxuriöser Villen in der Nähe von Kiew finanziert haben. Zudem soll er im Jahr 2025 dafür gesorgt haben, dass ein Immobilienentwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Marktwert erwerben konnte, wodurch dem ukrainischen Staat Schäden von bis zu 25 Millionen Dollar entstanden sein sollen. Diese Vorwürfe verschärfen die politische und rechtliche Isolation des ehemaligen Ministers weiter. Im außenpolitischen Bereich eskaliert die Spannung zwischen Russland und Estland erheblich.

Russland Estland Grenzsperre Spannungen

Das russische Außenministerium wirft Estland nach der Ankündigung zur Schließung der Grenzen eine Reihe feindseliger Handlungen vor. Moskau stuft diese Maßnahmen als provokant und äußerst gefährlich ein und warnt vor der Heraufbeschwörung eines offenen Krieges. Der Vorwurf an Tallinn lautet, es gestatte der Ukraine heimlich die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf russische Ziele. Das estnische Außenministerium in Tallinn wies diese Darstellung kategorisch zurück.

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Man betonte, dass Estland die Nutzung des eigenen Staatsgebiets für Militäreinsätze anderer Länder niemals erlaubt habe und dies auch in Zukunft nicht zulassen werde. Diese Haltung teilten auch andere Staaten in der Region mit. Estland plant, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen.

NATO AWACS Polen Marschflugkörper

Als Grund werden Angriffe der russischen Geheimdienste auf estnisches Staatsgebiet, wie ein Brandanschlag auf ein Rüstungsunternehmen, genannt, an dem Russland sich jedoch nicht beteiligt haben soll. Die NATO reagiert auf jüngste Sicherheitsbedrohungen durch den Einschlag russischer Marschflugkörper in Polen. Als direkte Antwort auf den Vorfall, bei dem drei russische Marschflugkörper des Typs Ch-101 in polnisches Territorium eindrangen, verlegt die NATO ein AWACS-Frühwarnflugzeug nach Polen.

Der polnische Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski bestätigte nach einem Treffen der Militärallianz in Brüssel, dass das System dem Land zur Verfügung gestellt werde, um besser auf derartige Bedrohungen reagieren zu können. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf NATO-Gebiet übergreifen könnte. Parallel dazu kritisiert Ungarn vehement die Verknüpfung des EU-Haushaltsentwurfs mit weiteren Hilfsleistungen für die Ukraine.

Ungarn Haushalt Ukraine Streit

Regierungschef Peter Magyar betonte, beide Themen müssten separat behandelt werden, da der aktuelle Haushaltsentwurf unfaire Bedingungen und Kürzungen bei gleichzeitig steigenden Beiträgen vorsehe. Auch Finnland zeigte sich alarmiert nach einem mutmaßlichen Luftraumverstoß durch einen russischen Hubschrauber im Finnischen Meerbusen, der im Kontext von Rettungsmaßnahmen nach einem Angriff auf ein russisches Frachtschiff erfolgt sein soll.

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Schließlich meldeten Medien, die Ukraine habe eine Ölraffinerie der Gesellschaft Lukoil unter Mithilfe der russischen Untergrundbewegung Schwarzer Funke angegriffen, was die Zerstörungskraft des Konflikts auch im zivilen Sektor verdeutlicht.