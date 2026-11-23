Seit dem 20. November gelten strengere Regeln für Anbieter wie Klarna und PayPal. Sie müssen Bonität prüfen, um Verbraucher vor Schuldenfallen zu schützen.

Seit dem 20. November 2024 gelten in Deutschland verschärfte Vorschriften für die Finanzierungsangebote von Anbietern wie Klarna und PayPal. Diese neuen Kreditregeln zielen darauf ab, Verbraucher besser vor finanziellen Risiken und Schuldenfallen zu schützen, die durch sogenannte Späterzahl-Modelle entstehen können. Die Maßnahme betrifft insbesondere die beliebten Angebote zum Kauf auf Pump, bei denen Konsum erst später beglichen wird.

Strikte Bonitätsprüfung statt automatischer Approval

Die neuen Regularien verpflichten die Anbieter, vor jeder Genehmigung einer Finanzierung eine sorgfältige Prüfung der Bonität des Kunden durchzuführen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Geld tatsächlich zurückgezahlt werden kann, ohne die finanziellen Verhältnisse des Verbrauchers zu überlasten. Wer bereits an seinem finanziellen Limit angelangt ist, muss künftig mit einer Ablehnung rechnen, selbst wenn das Online-Shopping sonst sofort möglich wäre.

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Diese Transparenzpflicht erstreckt sich auch auf die Kommunikation der Konditionen. Die Finanzierungsunternehmen sind nun verpflichtet, dem Kunden verständlich und klar darzulegen, wann die einzelnen Runden fällig werden und welche Gesamtkosten die Finanzierung verursacht. Dies dient dazu, versteckte Fallen zu vermeiden und dem Käufer eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen, bevor er den Kaufabschluss tätigt.

Unterschiedliche Regelungen für Händler und Anbieter

Es ist wichtig zu verstehen, dass der klassische Kauf auf Rechnung durch diesen neuen Rechtsrahmen nicht allgemein untersagt wurde. Wenn ein Händler dem Kunden direkt und kostenlos Zeit zum Bezahlen gibt, fällt dies oft unter Ausnahmen der neuen Kreditregeln. Diese Regelung gilt jedoch nur, solange kein externer Finanzdienstleister den Zahlungsaufschub übernimmt.

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Für große Online-Shops gilt dabei grundsätzlich eine maximale Frist von vierzehn Tagen ab Zeitpunkt der Lieferung, innerhalb derer gezahlt werden muss. Bei kleinen und mittleren Händlern ist die Frist etwas flexibler gestaltet und kann bis zu fünfzig Tage betragen. Die Voraussetzung für diese verlängerten Zahlungsfristen bleibt jedoch, dass keine externen Anbieter wie Klarna oder PayPal ins Spiel kommen, die die Finanzierung externalisieren.

Finanzielle Auswirkungen auf den privaten Konsum

Die Daten des neuen SchuldnerAtlas von Creditreform zeigen, dass mehr als jeder zehnte Erwachsene in Deutschland bereits unter finanziellen Engpässen leidet. Viele Haushalte sehen sich bereits jetzt unter Druck, was die Einführung dieser Schutzmechanismen dringlicher macht. Ein vermeintlich harmloser Einkauf kann schnell den Einstieg in eine Schuldenspirale bedeuten, aus der sich Privatpersonen oft nur schwer selbstständig befreien können.

Experten raten daher dazu, sich beim Weihnachtsshopping und im Alltag strikt an das eigene Budget zu halten. Bevor der erste Klick auf "Kaufen" erfolgt, sollten Konsumenten kalkulieren, was nach Abzug von Miete, Strom, Lebensmitteln und bestehenden Raten noch übrig bleibt. Auch Rechnungen, die erst in dreißig Tagen fällig werden, müssen in dieser Kalkulation zwingend als Abfluss berücksichtigt werden.

Praktische Tipps für vorsichtiges Finanzmanagement

Um die Kosten für Geschenke und Feiertage ohne späteres Ärger über das Konto zu stemmen, empfehlen Finanzberater eine langfristige Vorsorgestrategie. Wer bereits ab Januar beginnt, monatlich zwanzigfünf Euro beiseite zu legen, verfügt im Dezember über dreihundert Euro. Bei einer monatlichen Rücklage von fünfzig Euro verdoppelt sich dieser Betrag sogar.

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Dieser angesparte Betrag ermöglicht es, Gans und Weihnachtsgeschenke ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne Inanspruchnahme teurer Finanzierungsangebote zu bezahlen. Das Ziel ist ein unbeschwertes Fest und ein guter Start in das neue Jahr, der nicht durch einen negativen Kontostand oder hohe Zinskosten für Konsumschulden überschattet wird.