Ab Freitag gelten auch Kleinkredite unter 200 Euro als Verbraucherkredit. Händler wie MediaMarkt und Klarna prüfen künftig die Bonität strenger, um Kunden vor Überschuldung zu schützen und Transparenz zu gewährleisten.

Ab Freitag ändert sich das Rechtsverständnis für Millionen von Konsumenten in Deutschland grundlegend. Was lange Zeit als harmarer Rechnungskauf oder flexible Ratenzahlung galt, ist nun eindeutig als Verbraucherkredit zu qualifizieren. Diese neue Regelung greift ein, sobald Käufer Waren erst später oder in Raten bezahlen und dabei einen gesetzlichen Zahlungsaufschub erhalten. Die Bundesregierung setzt hiermit einen wichtigen Akzent zum Schutz der Verbraucher vor zunehmender Überschuldung und unkontrollierter Kreditaufnahme.

Kleinbeträge fallen ab Freitag unter das Kreditrecht

Nicht mehr die Höhe des Kaufpreises oder der Zinssatz entscheiden über die rechtliche Einordnung. Vielmehr ist der erhaltene Zahlungsaufschub das entscheidende Kriterium. Das bedeutet konkret, dass auch der Kauf von Kopfhörern für 99 Euro, wenn dieser in drei Raten bezahlt wird, rechtlich als Kreditvertrag eingestuft wird. Bisher galten viele dieser Kleinstkredite als regulierungsfrei, was zu einer Lücke im Verbraucherschutz führte. Diese Lücke schließt das neue Gesetz nun vollständig.

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MediaMarkt und PayPal prüfen künftig die Bonität

Die betroffenen Handelspartner wie MediaMarkt und der Zahlungsdienstleister PayPal haben die Umstellung bereits vorbereitet. Kunden, die online einkaufen und dort die Option zur Ratenzahlung oder zum Nachladen nutzen, werden in den AGB auf die zusätzliche Bonitätsprüfung hingewiesen. Diese Prüfung läuft zwar meist unbemerkt im Hintergrund ab, ist für die Freischaltung der Zahlung jedoch zwingend erforderlich. Nur wer eine positive Bonitätsentscheidung erzielt, kann die gewünschten Zahlungsmodalitäten nutzen.

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Klarna bleibt bewährte Prinzipien treu bei neuen Regeln

Auch der große Konkurrent Klarna bestätigt, dass die neuen gesetzlichen Vorgaben weitgehend Prinzipien festlegen, die das Unternehmen bereits seit Langem anwendet. Bei größeren oder längerfristigen Kreditanfragen holt Klarna detaillierte Auskünfte über Einnahmen und Ausgaben ein. Kunden müssen ihre Angaben gegebenenfalls durch die Verbindung ihres Bankkontos bestätigen, um die Bonität zu verifizieren. Diese Transparenz soll Missbrauch vorbeugen und die Nachhaltigkeit der finanziellen Verpflichtung sicherstellen.

Jeder Kauf erhält individuelle Kreditentscheidung

Wichtig ist für Kunden zu verstehen, dass eine Ablehnung bei einem bestimmten Kauf nicht automatisch bedeutet, dass auch zukünftige Transaktionen abgelehnt werden. Jeder einzelne Kauf erhält eine eigenständige Kreditentscheidung. Sollte eine Finanzierung versagt werden, erhalten die Kunden in Zukunft genauere Informationen zu den Gründen dieser Entscheidung. Dies erhöht die Nachvollziehbarkeit und gibt Nutzern die Möglichkeit, ihre finanzielle Situation zu überprüfen oder alternative Zahlungsmethoden zu wählen.

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Schufa wertet neue Daten zunächst scoreneutral aus

Ein besonders sensibler Punkt ist die Auswertung dieser neuen Kreditdaten durch die Schufa. Die Auskunftei erklärt ausdrücklich, dass die neu hinzukommenden Informationen über Ratenkäufe und Nachlade-Zahlungen zunächst scoreneutral bleiben. Das bedeutet, dass sie vorerst nicht in die Berechnung des persönlichen Schufa-Scores einfließen. Die Schufa plant jedoch, in einem weiteren Schritt zu prüfen, wie aussagekräftig diese neuen Daten tatsächlich sind und welchen Einfluss sie auf die Einschätzung der Bonität haben sollten.