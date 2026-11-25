Eine Kunst- und eine Fotoausstellung geben im Landratsamt in Augsburg Einblicke in das Schaffen regionaler Künstlerinnen und Künstler.

Kunst- und Kulturlandschaft des Landkreises Augsburg ist vielfältig und lebendig. Einen Einblick in das Schaffen regionaler Künstlerinnen und Künstler bietet der Kunstraum Landratsamt: Ab sofort sinddie Werke von sieben weiteren Kunstschaffenden aus dem Landkreis zu sehen.

Bis Mai 2028 präsentieren Lena Ditlmann, Peter Hänsch, Annette Richert-Krötz, Brigitta Sartorelli, Kersten Thieler-Küchle, Regina Maria Wieser und Marta Zaniewska-Bibileishvili ihre Arbeiten. Auch Norbert Kiening und Ilan Scheindling haben ihre bereits bestehenden Ausstellungen vollständig neu gestaltet und zeigen eine Auswahl aktueller Werke. Im Rahmen einer Gemeinschaftsvernissage wurden die Ausstellungen kürzlich offiziell eröffnet.

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Besonders ist auch die Fotoausstellung „Landkreis-Bilder“: Die bereits seit Juni 2026 im Landratsamt gezeigte Gemeinschaftsausstellung der Lichtbildfreundeund des Fotoclubs Creativ Augsburg fängt besondere Perspektiven und Eindrücke aus dem Landkreis Augsburg ein.

„Kunst macht unsere Heimat auf ganz unterschiedliche Weise erlebbar. Sie eröffnet neue Perspektiven, regt zum Nachdenken an und zeigt, wie vielfältig die Menschen und ihre Kreativität in unserem Landkreis sind“, so Landrat Martin Sailer. Interessierte sind eingeladen, die Ausstellungen im Landratsamt während der regulären Öffnungszeiten zu entdecken. Wer tiefer in die ausgestellten Werke eintauchen möchte, kann an den öffentlichen Kuratorenführungen teilnehmen.

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Dabei gibt Christina Sammüller, Kulturbeauftragte des Landkreises und Kunsthistorikerin, Einblicke in die unterschiedlichen künstlerischen Positionen und Hintergründe der Ausstellungen. Die Führungen finden am 26. November, 17. Dezember, 21.

Januar und 18. Februar 2027, von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Diese ist telefonisch unter der Nummer 0821/3102-2547 oder per E-Mail an kultur@LRA-a.bayern.de möglich.