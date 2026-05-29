Neue Leaks deuten auf hohen Preis der Steam Machine hin

Brancheninsider Brad Lynch deutet an, der geplante Einstiegspreis der Steam Machine liege bereits über den aktuellen Steam-Deck-Preisen. Grund sind globale Halbleiterknappheit und steigende Komponentenkosten.

Im Zentrum des aktuellen Technologie diskurses steht die bevorstehende Veröffentlichung der Steam Machine von Valve und die Frage nach ihrem Einführungspreis. Der Brancheninsider Brad Lynch , der bereits durch mehrere zuverlässige Leak s bekannt ist, hat nun neue Informationen preisgegeben, die aufhorchen lassen.

Demnach lag der ursprünglich vor etwa zwei Monaten geplante Einstiegspreis für die Steam Machine bereits deutlich über den heutigen Verkaufspreisen des Steam Deck OLED. Selbst das günstigste Modell des Steam Deck OLED, die 512-GB-Variante, kostet nach der jüngsten Preiserhöhung 789 US-Dollar, während das 1-TB-Topmodell bei 949 US-Dollar liegt. Lynch deutet an, dass der bereits früher kalkulierte Preis für die Steam Machine diesen Betrag überschritten haben könnte.

Dies legt die Vermutung nahe, dass Valve möglicherweise bereits seit dem Frühjahr mit höheren Kosten konfrontiert war, als es die endgültige Preisgestaltung für das Steam Deck OLED festlegte. Die Gründe für diese Preisentwicklung sind vielfältig und eng mit der globalen Halbleiterknappheit sowie den steigenden Kosten für Speicher- und Hardwarekomponenten verbunden. Experten wie Lynch verweisen darauf, dass die Preise für GDDR6-VRAM, NAND-Flash-Speicher und andere kritische Bauteile in den letzten Monaten stark angestiegen sind.

Für Valve bedeutet dies allein bei den Speicherkomponenten eine Erhöhung der Einkaufskosten um schätzungsweise 100 US-Dollar beim RAM, weitere 30 bis 50 US-Dollar beim VRAM und ähnliche Beträge beim SSD-Speicher. Hinzu kommen generelle Preisanstiege bei der Fertigung von CPU/GPU/APU-Chips bei TSMC, da die Produktionskapazitäten stark nachgefragt und entsprechend teurer werden.

Auch geopolitische Faktoren, wie die jüngsten Spannungen im Iran-Konflikt und die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormuz, treiben die Logistikkosten in die Höhe und wirken sich indirekt auf die Endpreise von Unterhaltungselektronik aus. Trotz dieser Erkenntnisse gibt es weder von Valve noch von anderen offiziellen Quellen eine Bestätigung der Spezifikationen oder des Preises der Steam Machine. Brad Lynch selbst weist darauf hin, dass seine Informationen mit Vorsicht zu genießen seien. Die Community diskutiert intensiv mögliche Konfigurationen und Preisrahmen.

Viele Nutzer spekulieren, dass eine Basisvariante mit 8 GB VRAM und 512 GB SSD nicht unter 949 bis 999 Euro realisierbar wäre. Einige argumentieren, dass eine Aufrüstung auf 12 GB VRAM aufgrund des bestehenden Speicherinterfaces technisch kaum machbar sei, während 16 GB VRAM den Preis weiter in extreme Höhen treiben würden. Die Spanne zwischen 600 und 800 Euro, die noch vor der Speicherkrise und dem Aufkommen von KI-Anwendungen denkbar war, scheint nach aktuellem Stand unrealistisch.

Möglicherweise plant Valve, die Basiskonfiguration knapp unter der 1000-Euro-Marke anzubieten, etwa bei 949, 979 oder 999 Euro, um zumindest einen psychologisch wichtigen Preispunkt zu halten. Die endgültige Entscheidung wird jedoch von den anhaltenden weltweiten Kostensteigerungen abhängen





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