Neue Leitlinien: Kalium statt nur Salz reduzieren gegen Bluthochdruck

Experten fordern neben weniger Natrium mehr Kalium zur Blutdrucksenkung. Mit konkreten Mengenangaben und Tipps für die Ernährung sowie Warnungen für Risikogruppen.

Mediziner und Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass die alleinige Reduktion von Salz bei hohem Blutdruck eine unzureichende Strategie ist. Ein neuer fachlicher Bericht betont, dass eine gleichzeitige Erhöhung der Kalium zufuhr für eine wirksame Blutdruckregulation unverzichtbar ist. Diese dual angelegte Ernährungsstrategie zielt darauf ab, den komplexen Einfluss von Mineralstoffen auf den Flüssigkeitshaushalt und die Gefäßgesundheit umfassender zu adressieren als bisherige Empfehlungen.

Physiologischer Mechanismus der Mineralstoffwechselwirkung

Natrium, das als Hauptbestandteil des herkömmlichen Kochsalzes fungiert, löst im menschlichen Organismus die Speicherung von zusätzlichen Flüssigkeitsmengen aus. Dieser Prozess führt häufig zu einer Erhöhung des Blutdrucks, da das erhöhte Volumen den Druck auf die Gefäßwände steigert. Der Körper neigt dazu, Natrium in den Geweben zu halten, was die Hämodynamik langfristig belasten kann und das kardiovaskuläre Risiko erhöht.

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Kalium wirkt diesem Effekt physiologisch entgegen, indem es die Nieren dabei unterstützt, überschüssiges Natrium effizient über den Urin auszuscheiden. Dieser entgiftende und regulierende Mechanismus entlastet den Körper von der flüssigkeitsbindenden Wirkung des Salzes. Zudem trägt Kalium aktiv zur Aufrechterhaltung der normalen Funktion der Gefäßwände bei, was die Elastizität der Arterien verbessert und den Widerstand im Gefäßsystem senkt.

Gesundheitsorganisationen und offizielle Mengenangaben

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) verweist in ihren aktuellen Empfehlungen auf die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese globale Gesundheitseinrichtung empfiehlt eine tägliche Aufnahme von mehr als 3500 Milligramm Kalium für Erwachsene. Dieser Richtwert dient als fundamentale Orientierung für eine präventiv wirksame Ernährung und soll dazu beitragen, die in der westlichen Bevölkerung verbreitete Unterversorgung auszugleichen.

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Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) setzt den Schätzwert für Erwachsene sogar noch etwas höher an und schlägt 4000 Milligramm Kalium pro Tag vor. Diese Differenzierung spiegelt den Bedarf wider, um einen optimalen Schutz vor Bluthochdruck zu gewährleisten. Beide Organisationen betonen, dass viele Menschen gleichzeitig zu viel Natrium und zu wenig Kalium konsumieren, was die negativen Effekte auf den Blutdruck verstärkt.

Alltagstaugliche Quellen für die Kaliumzufuhr

Die Erhöhung der Kaliumzufuhr ist nicht allein durch das Nachsalzen am Tisch möglich, da hohe Salz- und Natriumgehalte häufig in stark verarbeiteten Lebensmitteln versteckt sind. Diese unsichtbare Salzmengen summieren sich schnell zu einer zu hohen täglichen Gesamtaufnahme. Daher ist es entscheidend, die Ernährung grundlegend umzustellen und kaliumreiche Naturkost zu bevorzugen, anstatt sich ausschließlich auf die Reduktion von verarbeitetem Essen zu verlassen.

Besonders konzentrierte Kaliumquellen sind Tomatenmark mit 1114 Milligramm oder Trockenobst, das ebenfalls hohe Mineralstoffdichten aufweist. Alternativ können Produkte als Blutdruck-Salz vermarktet werden, bei denen ein Teil des Natriumchlorids durch Kaliumsalze ersetzt wird. Allerdings warnt die Praxis, dass zu viel dieses Ersatzsalzes einen metallischen Geschmack verursachen kann, was die Akzeptanz im Alltag mindert.

Wichtige medizinische Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Die pauschale Empfehlung zur Kaliumsteigerung gilt jedoch nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Für Menschen mit vorbestehenden Nierenerkrankungen kann eine erhöhte Kaliumzufuhr problematisch sein, da die geschädigten Organe den Kaliumspiegel schlechter regulieren können. Eine Ansammlung von Kalium im Blut kann zu schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen führen, wenn die Ausscheidungsfunktion der Nieren beeinträchtigt ist.

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Auch Patienten, die bestimmte Medikamente einnehmen, müssen mit ihrer medizinischen Betreung sprechen, bevor sie Kaliumpräparate oder kaliumhaltige Salzersatzprodukte nutzen. Diese Arzneimittel können die Kaliumausscheidung über die Nieren hemmen und das Risiko einer Hyperkaliämie erhöhen. Daher sollten diese Supplemente und Ersatzprodukte nur nach expliziter ärztlicher Absprache und unter regelmäßiger Kontrolle der Blutwerte verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.