Die Skilegende Lindsey Vonn könnte bald in einer neuen Beziehung mit dem französischen Skifahrer Matthieu Bailet stehen. Gemeinsame Aufenthalte in New York und private Spazierfahrten lassen die Gerüchteküche brodeln.

Das People-Magazin berichte, dass zwischen der Skilegende Lindsey Vonn (41) und ihrem französischen Kollegen Matthieu Bailet (30) etwas Besonderes zu entstehen scheint. Das Paar soll momentan Zeit in New York verbringen, was laut einer Quelle bestätigt wird.

Ein gemeinsames Foto von beiden hinter der Bühne des Broadway-Musicals „The Outsiders“ gibt der Geschichte zusätzlich Glaubwürdigkeit. Zudem sollen die beiden am vergangenen Sonntag beim Einkauf in Soho und später in der U-Bahn gesehen worden sein. Vonn, die ihren Valentinstag nach der Trennung von Diego Osorio vergangenes Jahr mit ihren Hunden verbrachte, könnte nun eine neue Liebesgeschichte beginnen. Bailet ist kein unbeschriebenes Blatt im Skisport, doch seine Erfolge bleiben hinter den von Vonn zurück.

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking erreichte er in der Abfahrt nur den 27. Platz, und sein bestes Ranking im Gesamtweltcup waralnız der 28. Platz in der Saison 2020/21. Für Vonn wäre eine Beziehung mit dem Franzosen ihre erste seit der Trennung von Osorio.

Die frühere Beziehung mit ihrem Ex-Trainer Thomas Vonn war auch nicht von Dauer. Ihr Leben nach dem traumhaften Sturz bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina war von mehreren Operationen geprägt. Dazu gehört auch ihre komplexe Verletzung, die sie in den letzten Monaten zwang, mit Krücken und einem Rollator mobil zu sein. Doch von einer Schwächepension will sie nichts wissen.

Sie freut sich darauf, bald wieder ein normales Leben zu führen und dabei einem schönen Sommer zu genießen. Das neue romantische Interesse könnte dabei eine Rolle spielen: Gut möglich, dass Bailet an ihrer Seite nicht mehr wegzudenken ist





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