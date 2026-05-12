Neue Liebes-Gerüchte: Ski-Queen Lindsey Vonn und US-Superstar können bald gemeinsam in New York sein

Lindsey Vonn, eine ehemalige Skidominanz, hat in den letzten Jahren ihre Liebesschuld genommen. Nun gibt es neue Gerüchte um sie und einen anderen Sportler. Sie könnte bald mit dem französischen Kollege Matthieu Bailet zusammen sein. Beide verbringen derzeit Zeit in New York.

Ski-Queen Lindsey Vonn (41) war schon mit NHL-Star P.K. Subban (36) verlobt, mit dem NFL-Coach Kenan Smith (27) liiert und auch mit Golf-Legende Tiger Woods (50) zusammen.

Nun gibt es neue Liebes-Gerüchte um Vonn und einen anderen Sportler. Denn zwischen dem US-Superstar und ihrem französischen Kollegen Matthieu Bailet (30) soll es funken. Das berichtet das People-Magazin. Demnach sollen die beiden aktuell gemeinsam Zeit in New York verbringen.

Dabei sollen sie sich kennenlernen und sich tatsächlich näherkommen. Das bestätigt eine Quelle dem People-Magazin. Es gibt auch ein gemeinsames Foto, auf dem Vonn und Bailet hinter der Bühne des Broadway-Musicals "The Outsiders" posieren. Dazu passt: Am vergangenen Sonntag sollen Vonn und Bailet beim Einkaufen in Soho und anschließend gemeinsam in der U-Bahn gesehen worden sein.

Hintergrund:Wer ist der Franzose, der nun wohl Vonns Herz erobert hat? Fakt ist: So erfolgreich wie der US-Superstar ist er nicht. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking belegte er in der Abfahrt nur Rang 27. Seine bestes Ergebnis im Gesamtweltcup: der 28.

Platz in der Saison 2020/21. -Stars kommen, wäre es die erste für Vonn seit ihrer Trennung von dem Geschäftsmann Diego Osorio 2025. Vonn hatte die Trennung im Februar 2025 bestätigt. Damals hatte sie zum People-Magazin gesagt: "Der Valentinstag wird dieses Jahr für mich etwas anders aussehen.

Aber ich habe meine beiden Hunde, die werden also meine Valentinstagsbegleitung sein.

" Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand und Cortina hatte sich Vonn nach einem Horror Sturz in der Abfahrt eine komplexe Bein-Verletzung zugezogen, musste im Anschluss achtmal operiert werden. Doch mittlerweile sitzt Vonn nicht mehr im Rollstuhl, bewegt sich dafür mit Krücken und einem Gehstock fort. Und sie freut sich auf den Sommer: "Ich möchte einen schönen Sommer haben und muss irgendwie mal von allem abschalten.

Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den nächsten sechs Wochen an einem Punkt sein werde, an dem ich wieder ein normales Leben führen kann ... Ich habe einiges vor. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. "





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