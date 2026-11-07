Neue Maria Wern Staffel: 4 Krimis ab 2026 in der ARD

Die ARD strahlt ab Ende 2026 vier neue Maria Wern Filme aus. Eva Röse ermittelt wieder auf Gotland. Termine für Mediathek und TV im Überblick.

Die ARD kündigt für das Ende des Jahres 2026 eine neue Staffel der erfolgreichen Krimi-Reihe " Maria Wern" an. Das schwedische Format kehrt mit vier neuen Episoden ins Programm zurück, die auf der Insel Gotland spielen. Die Ermittlerin Maria Wern, verkörpert von Eva Röse, steht erneut vor komplexen Aufgaben.

Die Premiere der neuen Filme findet rund um den Jahreswechsel 2026 und 2027 statt. Zuseher können die Geschichten am 26. und 27. Dezember 2026 sowie am 1. und 3. Januar 2027 verfolgen. Jede Folge startet dabei pünktlich um 21:45 Uhr im Fernsehen.

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Termine und Streaming-Optionen

Für diejenigen, die nicht an die linearen Sendezeiten gebunden sein wollen, bietet die ARD Mediathek eine komfortable Alternative an. Dort sind die kompletten neuen Filme ab dem 22. Dezember 2026 abrufbar. Die digitale Verfügbarkeit dauert dabei ein volles Jahr an, sodass Fans den Content flexibel nachholen können.

Die Ausstrahlung der vier neuen Filme zielt darauf ab, die spannungsgeladene Stimmung der Vorweihnachtszeit aufzugreifen. Die Kombination aus skandinavischem Krimi-Flair und den lokalen Gegebenheiten auf Gotland hat die Reihe zu einem festen Bestandteil im Programm des Ersten gemacht. Dies nutzt die Senderleitung strategisch zur Zeit des Jahreswechsels.

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Neue Fallstricke für die Kommissarin

Die erste Folge trägt den Titel "Der letzte Vorhang" und eröffnet mit einem scheinbaren Selbstmord auf der Theaterbühne. Maria Wern untersucht den Tod eines Schauspielers, stößt jedoch schnell auf Spannungen innerhalb des Ensembles. Als zusätzlich eine junge Schneiderin beinahe ums Leben kommt, verdichten sich die Indizien auf ein gefährliches Motiv hinter den Kulissen.

In der zweiten Episode "Blutsbande" verlagert sich der Fokus auf Machtkämpfe in einem Golfklub. Die dritte Folge "In dunkler Nacht" widmet sich dem mysteriösen Verschwinden eines zwölfjährigen Pfadfinders. Der finale Teil "Die Falle" behandelt dabei aktuelle gesellschaftliche Themen wie Cybergrooming und digitale Manipulation.

Private Konflikte und Quotenerfolge

Neben den professionellen Herausforderungen gerät das Privatleben der Hauptfigur zunehmend unter Druck. Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes lehnt Maria Wern weiteren Nachwuchs ab. Ihr Partner Sebastian träumt weiterhin von einer eigenen Familie, was zu anhaltenden Spannungen in ihrer Beziehung führt.

Die Vorgängerstaffel startete Ende 2023 und lief bis Anfang 2024. Die letzte Episode "Schatten der Vergangenheit" schalteten damals über vier Millionen Menschen ein. Die Reihe richtet sich insbesondere an ein älteres Publikum und feiert seit 2008 stetig Erfolge im deutschen Fernsehen.

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Strategische Positionierung im Programm

Die ARD setzt damit erneut auf etablierte Qualitäten der skandinavischen Krimiserie. Die Auswahl der Themen reicht von klassischen Mordfällen bis hin zu digitalen Gefahren. Dies spiegelt den Wandel der Kriminalitätsformen wider und hält die Inhalte aktuell.

Die Produktion nutzt die spezifische Atmosphäre der Insel Gotland als festen Schauplatz. Diese regionale Verankerung unterstützt die Authentizität der Handlung. Die Kombination aus düsteren Verbrechen und familiären Konflikten bleibt der zentrale Erfolgsfaktor der Serie.