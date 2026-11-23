Wer den Verdacht hat, mit K.-o.-Tropfen betäubt worden zu sein, kommt oft zu spät zur Untersuchung. Denn GHB ist nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar. Das könnte sich bald ändern.

- Wer den Verdacht hat, mit K.-o. -Tropfen betäubt worden zu sein, kommt oft zu spät zur Untersuchung. Denn GHB ist nach wenigen Stunden nicht mehr nachweisbar.

Das könnte sich bald ändern. Party feiern, ein Clubbesuch - und am nächsten Morgen mit einer Riesengedächtnislücke und dem Verdacht aufwachen, betäubt worden zu sein: Das passiert immer wieder, vor allem jungen Leuten. Sie werden ausgeraubt oder sexuell missbraucht, können sich aber an nichts erinnern. Um mögliche Täter zu verfolgen, müssen Opfer die Betäubung erst einmal nachweisen.

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Doch bei gängigen K.-o. -Tropfen wie GHB ist schon nach wenigen Stunden in Blut oder Urin keine Spur mehr zu finden - bis jetzt. Zwei neue Studien zu dem Thema seien bahnbrechend, sagt Volker Auwärter, forensischer Toxikologe aus Freiburg. Sie stellen Methoden vor, mit denen GHB, also das starke Narkotikum Gamma-Hydroxybuttersäure, deutlich länger nachgewiesen werden kann: bis zu 48 Stunden nach der Verabreichung.

Das gibt Opfern, wenn sie wieder zur Besinnung kommen, ein größeres Zeitfenster, um Beweise gegen mögliche Täter zu sammeln.

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„Das ist ein richtiger Durchbruch in diesem Bereich“, sagt Auwärter der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden dieses Verfahren bei Verdachtsfällen nun auch so schnell wie möglich etablieren. Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen so weit sind.

“ Auwärter hat jedes Jahr mit einigen Dutzend Proben zu tun, die nach Verdachtsfällen in der Regel von der Polizei eingereicht werden. Er ist Präsident der Gesellschaft für toxikologische und forensische Chemie und war an den Studien nicht beteiligt. GHB gehört zu den bekanntesten K.-o. -Tropfen, aber es gibt auch andere narkotisierende Substanzen.

GHB verflüchtigt sich im Blut schon nach sechs, im Urin nach rund zwölf Stunden. Doch wem abends die geschmacks- und geruchlosen Tropfen in den Drink geschüttet werden - oder wer freiwillig etwas einnimmt, ohne sich der Folgen bewusst zu sein - der kommt erst viel später zur Blut- und Urinabnahme.

„Das große Problem war bislang, dass wir bei Verdachtsfällen oft sagen mussten: Wir haben nichts gefunden, aber können GHB auch nicht ausschließen“, sagt Auwärter. Grundlage für die neue Methode war eine Entdeckung der forensischen Toxikologin Andrea Steuer und Kollegen vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Sie fanden 2021 einen Biomarker, der noch bis zu drei Tage nach der GHB-Einnahme im Urin nachweisbar war. Es handelt sich um eine Verbindung von GHB mit einem Zucker, eine GHB-Pentose.

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Jetzt haben Steuer und ihr Team das Ergebnis bei der Analyse von mehr als 2.400 anonymisierten Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen bestätigt, wie sie Anfang November im Fachblatt „Drug Testing and Analysis“ berichten. Besonders spannend: In 8 von 14 Fällen, bei denen kein GHB, aber eine GHB-Pentose nachgewiesen werden konnte, bestand tatsächlich ein Verdacht auf eine GHB-Einnahme oder -Verabreichung.

Noch aufschlussreicher ist nach Angaben von Auwärter eine Studie eines Teams der Universität Aarhus, das zunächst gemeinsam mit den Schweizern an dem Thema gearbeitet hatte. Die Forschenden der dänischen Universität legten eine kontrollierte, klinische Studie mit 30 Freiwilligen vor, die zur Hälfte GHB und zur Hälfte ein Placebo bekamen. Bei allen, die GHB einnahmen, war die GHB-Pentose nach 48 Stunden noch im Blut nachweisbar, wie das Forschungsteam jüngst im Fachjournal „Science Advances“ berichtete.

Nach Angaben von Auwärter muss noch sichergestellt werden, dass die GHB-Pentose eine stabile Verbindung ist, die auch überlebt, wenn die Blutprobe einige Stunden im Kühlschrank steht, bevor sie ins Labor gelangt. In der Aarhuser Studie waren die Proben sofort tiefgefroren worden. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht stabil ist, sagt Auwärter.