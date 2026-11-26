Die diesjährige Siegerin der Wahl zur „Miss Universe” hatte keine weite Anreise: Jennifer Barreto hat das Finale des Wettbewerbs in ihrem Heimatland Puerto Rico gewonnen. Dass ihr Triumph historisch ist, hat einen anderen Grund.

Die diesjährige Siegerin der Wahl zur "Miss Universe" hatte keine weite Anreise: Jennifer Barreto hat das Finale des Wettbewerbs in ihrem Heimatland Puerto Rico gewonnen.

Dass ihr Triumph historisch ist, hat einen anderen Grund. Jennifer Barreto aus Puerto Rico ist die "Miss Universe" 2026. Die 27-Jährige setzte sich beim Finale des Schönheitswettbewerbs in San Juan auf ihrer Heimatinsel Puerto Rico durch. Teilgenommen hatten Frauen aus rund 120 Ländern und Gebieten, die in ihrer Heimat bereits einen Miss-Titel tragen.

Advertisement

Advertisement

Für Puerto Rico ist es der mittlerweile sechste "Miss Universe"-Titel. Zugleich gelang der Siegerin, die als amtierende "Miss Puerto Rico" bei dem internationalen Wettbewerb antrat, ein "historischer Meilenstein", wie die Veranstalter mitteilten. So sei Barreto die erste Mutter und verheiratete Frau, die den Titel in der 75-jährigen Geschichte des Wettbewerbs geholt habe. Die strahlende Siegerin studierte Psychologie und Sozialarbeit.