Der Entwurf zur Änderung des § 211 StGB führt geschlechtsspezifische Beweggründe als Mordmerkmal ein. Dies soll Trennungstötungen klarer als Mord einstufen und lebenslange Haftfolgen. Frauenrechtsverbände fordern zudem Prävention.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will die strafrechtliche Ahndung von Femizide n in Deutschland durch eine präzise Anpassung der Strafvorschriften verschärfen. Ein neuer Gesetzentwurf sieht vor, geschlechtsspezifische Beweggründe explizit in den Mordparagrafen § 211 Strafgesetzbuch (StGB) aufzunehmen. Ziel dieser legislativen Maßnahme ist es, Fälle zu erfassen, in denen Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen töten, weil sie deren Wunsch nach Trennung oder deren Selbstbestimmung nicht akzeptieren.

Rechtliche Einstufung von Trennungsmorden

Die aktuelle Rechtslage unterscheidet zwischen Mord und Totschlag anhand sogenannter Mordmerkmale, zu denen Heimtücke, Mordlust oder niedrige Beweggründe zählen. Wenn mindestens eines dieser Merkmale vorliegt, handelt es sich rechtlich um Mord, der grundsätzlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet wird. Beim Totschlag gemäß § 212 StGB liegt der Strafrahmen bei mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe, wobei minder schwere Fälle zwischen einem und zehn Jahren liegen können. In der Praxis wird bei sogenannten Trennungstötungen jedoch häufig argumentiert, der Täter sei verzweifelt gewesen, was als Entschärfung für das Merkmal des niedrigen Beweggrunds gewertet wird.

Also read Durch den Advent hinüber ins neue Jahr: Diese Konzerte plant Vocalissimo

Juristin Müserref Tanriverdi weist darauf hin, dass dieser Ansatz problematisch ist, da oft eine Mitverantwortung des Opfers angenommen wird, insbesondere wenn die Trennung von ihr ausging. Dadurch wird der niedrige Beweggrund verneint und die Tat als Totschlag eingestuft. Tanriverdi erklärt, dass in Deutschland derzeit weder eine rechtliche Definition von Femiziden noch ein einheitliches Verständnis dieses Begriffs besteht. Die klare Zuordnung zu Mordmerkmalen soll durch die neue Regelung verhindert werden.

Kritik an patriarchalen Besitzverhältnissen

Gesa Birkmann, Geschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES, kritisiert die bisherige Bewertungskriterien scharf. Sie bezeichnet patriarchales Besitzdenken als eindeutig niedrigen Beweggrund, der nicht durch die Verzweiflung des Täters relativiert werden darf. Wenn ein Mann die Selbstbestimmung seiner Partnerin nicht akzeptiert und sie tötet, dürfe seine eigene Verzweiflung über den Trennungsprozess nicht zu seinen Gunsten ausgelegt werden. Birkmann verweist auf erschreckende Statistiken: Alle zwei bis drei Tage tötet ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin, und täglich ereignen sich Tötungsversuche.

Advertisement

Der geplante Entwurf sieht vor, dass künftig geschlechtsspezifische Beweggründe ausdrücklich im § 211 StGB genannt werden sollen. Dies ermöglicht eine adäquate Berücksichtigung von Tötungsmotiven, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt. Bereits seit Oktober 2023 können Gerichte geschlechtsspezifische Motive bei der Höhe der Strafe berücksichtigen. Die neue Regelung geht jedoch einen Schritt weiter, indem sie diese Motive direkt in die entscheidende Frage einbringt, ob eine Tat als Mord oder Totschlag zu qualifizieren ist.

Debatte über eigenen Straftatbestand

Frauenrechtsorganisationen wie TERRE DES FEMMES fordern teilweise die Einführung eines eigenen Straftatbestands für Femizide. Hubig lehnt diesen Ansatz in einem Interview mit der BILD ab und argumentiert, dass dieser Weg keine Vorteile gegenüber dem aktuellen Vorschlag biete. Birkmann sieht in einem eigenen Tatbestand jedoch einen wichtigen symbolischen und statistischen Nutzen. Er würde Femizide als solche sichtbarer machen, da sie derzeit nicht als eigener Tatbestand in der Polizeistatistik geführt werden. Zahlen seien entscheidend, um Bewusstsein in Gesetzgebung, Politik und Gesellschaft zu schaffen.

Neben der strafrechtlichen Ahndung betont Birkmann die Notwendigkeit früherer Prävention. Das Strafrecht sei nur ein Bestandteil des Gewaltschutzes, komme aber für getötete Frauen zu spät. Besonders gefährlich sei die Zeit unmittelbar nach der Trennung, in den ersten sechs Monaten bestehe die höchste Gefahr für einen Femizid. Todesdrohungen, Stalking und frühere Gewalttaten müssten systematisch in Gefährdungsanalysen berücksichtigt werden, da tödliche Gewalt oft der Gipfel einer eskalierenden Gewaltgeschichte ist.

Auswirkungen auf Prävention und Justiz

Zur effektiven Prävention müssen nach Ansicht der Expertinnen verpflichtende Schulungen für Polizei und Justiz durchgeführt werden. Zudem sind ausreichend Frauenhäuser, Beratungsstellen sowie eine stärkere Täterarbeit unerlässlich. Die Erkenntnisse der Experten deuten darauf hin, dass Femizide nicht spontan geschehen, sondern auf einer langen Entwicklung von Kontrollverhalten und Gewalt beruhen. Durch eine konsequente Anpassung der juristischen Kriterien und eine verstärkte Präventionsarbeit soll die Sicherheit von Frauen in Trennungssituationen erhöht und die Sichtbarkeit dieser Straftaten verbessert werden.