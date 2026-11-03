Neue PFA-Therapie bei Vorhofflimmern senkt Schlaganfallrisiko

Die Pulsed-Field-Ablation bietet eine schonende Katheter-Therapie gegen Vorhofflimmern. Erfahren Sie, wie diese Innovation die Lebenserwartung erhöht und Risiken minimiert.

In Deutschland leiden etwa 1,8 Millionen Menschen an der häufigsten Herzrhythmusstörung, dem Vorhofflimmern. Diese Erkrankung, die sich oft durch Herzrasen, einen unregelmäßigen Puls und Schwindel äußert, stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da sie das Risiko für einen Schlaganfall signifikant erhöht. Eine rechtzeitige und gezielte Therapie kann nicht nur die Symptomatik lindern, sondern die Lebenserwartung der Betroffenen nachweislich steigern.

Innovative Katheter-Therapie mit elektrischen Impulsen

Die sogenannte Pulsed-Field-Ablation (PFA) hat sich als neue Behandlungsmöglichkeit etabliert, um das Vorhofflimmern effektiv zu stoppen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die auf Hitze oder Kälte setzen, verwendet dieser innovative Katheter-Eingriff schonende elektrische Impulse. Diese Impulse zielen präzise auf die fehlerhaft arbeitenden Zellen im Herzen ab, um sie zu behandeln und den Rhythmus zu normalisieren, ohne das umliegende Gewebe unnötig zu belasten.

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Klinische Angebote und Behandlungsverlauf

Zu Beginn der Erkrankung treten die Symptome des Herzrasens oft nur als vorübergehende Attacken auf. In diesen frühen Phasen helfen in der Regel Medikamente, die Beschwerden zu kontrollieren. Wenn jedoch die belastenden Phasen an Häufigkeit und Intensität zunehmen, kann die Herzleistung der Patienten deutlich eingeschränkt werden. Immer mehr Kliniken bieten daher die PFA als ergänzende oder alternative Behandlung an, wenn medikamentöse Therapien nicht mehr ausreichen.

Symptome und Einschränkung der Lebensqualität

Fortgeschrittenes Vorhofflimmern führt häufig zu Luftnot und allgemeiner Schwäche, was körperliche Belastungen im Alltag erheblich erschwert. Zusätzlich können Ängste und innere Unruhe den Leidensdruck der Betroffenen erhöhen. Diese physischen und psychischen Folgen unterstreichen die Notwendigkeit einer effektiven Intervention, um die Lebensqualität wiederherzustellen und die fortschreitende Einschränkung der Herzfunktion aufzuhalten.

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Sturzrisiko senken durch gezieltes Training

Da Stürze im Alter schwerwiegende Folgen haben können, ist die Sturzprophylaxe ein weiterer wichtiger Aspekt der Behandlung. Orthopäden wie Christian Sturm betonen, dass gezieltes Training das Sturzrisiko deutlich senken kann. Besonders wichtig sind dabei Übungen, die das Gleichgewicht, die Koordination und die Muskelkraft stärken. Solche Maßnahmen helfen, Stolperfallen im Alltag zu erkennen und zu vermeiden.

Einfache Übungen für den häuslichen Bereich

Die vorgestellten Übungen lassen sich einfach zu Hause durchführen und erfordern keine spezielle Ausrüstung. Durch die regelmäßige Stärkung der Muskulatur und die Verbesserung der Bewegungsabläufe können Patienten ihre Mobilität erhalten. Diese präventiven Maßnahmen ergänzen die medizinische Therapie des Vorhofflimmerns und tragen dazu bei, die allgemeine Gesundheit und Selbstständigkeit im Alter zu sichern.