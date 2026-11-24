Zusätzliche Plätze machen das ausverkaufte Duell noch größer. Wie der HSV seine Stadionkapazität steigert.

So sah das Volksparkstadion am Montag von innen aus. Bei genauem Hinsehen erkennt man im unteren Bereich der Westtribüne ein paar Personen, die sich um die neuen Sitzschalen kümmern.

Rund 100 neue Plätze nahe dem Auswärtsbereich erhöhen die Kapazität. Gegen den FC Bayern erwartet den HSV die größte Heimspielkulisse seit mehr als 31 Jahren. Es ist nicht so, als würden derzeit die Bagger und Kräne im Volkspark umherfahren. Der Ausbau des Stadions hat mit kleinen Schritten begonnen – und so wird es weitergehengenauerem Hinsehen waren die Veränderungen aber bereits zu Wochenbeginn sichtbar.

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Am Samstag gegen die Bayern wird es die größte Zuschauerzahl bei einem HSV-Heimspiel seit mehr als 31 Jahren geben. Rund 100 zusätzliche Plätze wurden in den vergangenen Tagen im A-Rang der Westtribüne geschaffen. Konkret: im unteren Bereich zwischen der Mittellinie und dem Gästeblock 14A. Das gelang, indem die Sitzreihen um ein Stück erweitert und die Treppenaufgänge im Gegenzug etwas verengt wurden. Die neuen Sitzschalen waren am Dienstag bereits eingebaut.

Im Laufe des Mittwochs will der HSV die neu geschaffenen Plätze auch in seinem Ticketshop abbilden. Nur Vereinsmitglieder werden nach dieser Freischaltung die Chance haben, sich mit den zusätzlichen Karten für das Bayern-Heimspiel einzudecken. Eigentlich ist die Partie längst ausverkauft. Am Samstag werden dann aber sogar rund 57.100 Zuschauer in den Volkspark strömen.

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Es wird die größte Heimspielkulisse beim HSV seit dem 18. März 1995 sein. Damals hatten die Hamburger noch im alten Volksparkstadion gespielt, vor 60.200 Fans ebenfalls gegen die Bayern. Das Duell endete nach Toren von Jörg Albertz und Mehmet Scholl mit 1:1.

Mehr als 31 Jahre später nutzt der Verein die MittelIm Rahmen der ersten Bauphase werden in den kommenden Wochen weitere Sitzreihen im A-Rang hin zu den Treppenaufgängen vergrößert. Bei der übernächsten Heimpartie gegen den FC Schalke 04 werden es voraussichtlich schon wieder mehr neue Sitzschalen sein als jetzt gegen Bayern. Die Arbeiten sollen Schritt für Schritt fortgesetzt werden, in Etappen.

Bis Anfang 2027 werden dann vermutlich mehrere hundert neue Plätze fertig sein. Einen exakten Zeitplan gibt es nicht, auch aufgrund der Witterungsbedingungen im Winter. Am Ende der gesamten ersten Bauphase ist eine Zuschauerkapazität von deutlich mehr als 58.000 das Ziel, noch im Laufe dieser Saison geht es in die Richtung eines Werts von 59.000.

In der zweiten und dritten Etappe geht es dann um die Erweiterung des B-Rangs sowie um die Annäherung des A-Rangs in Richtung Spielfeld, damit das Stadion in wenigen Jahren gut 60.000 Fans fassen kann. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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