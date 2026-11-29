Neue Radeon mit RDNA 5: Linux ist früher dran als die Hardware
AMD hat erste RDNA-5-Treiber für Linux 7.5 eingereicht. Neu sind GC 13, GMC 13 und SDMA 8. Der Treiber für DCN 6 ist seit Linux 7.3 dabei.
Wie viele Recheneinheiten AMD für die kommenden Radeon-Modelle vorsieht und wie viel Speicher sie bekommen, lässt auch der neue Code offen. Der Pull-Request enthält Treibercode für vier neue IP-Blöcke.
Für Rendering und Compute ist GC 13 zuständig, der „Graphics Core“ von RDNA 5. Den Grundstein dafür legte AMD mit einer . Die acht Patches mit insgesamt 12.643 Zeilen decken zwei Varianten des Grafikkerns ab, GFX 13.0.1 und GFX 13.0.4. Hinzu kommt der Speichercontroller GMC 13 , über den die GPU auf den Grafikspeicher zugreift.
Ob der Controller auf den ersten RDNA-5-Karten tatsächlich GDDR7 anbindet, wie es Leaks seit Monaten nahelegen, geht aus den Patches nicht hervor. Bei RDNA 4 setzt AMD auf GDDR6. Die beiden übrigen Neuzugänge sind die Kopier-Engine SDMA 8 und die Plattformschicht SoC v2.0. SDMA 8 übernimmt Datentransfers und aktualisiert die Seitentabellen.
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