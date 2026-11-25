Wer bei China-Autos sparen will, sollte diese neue EU-Regel kennen.

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Viel Ausstattung für vergleichsweise kleines Geld. So lautet das Erfolgsmodell vieler chinesischer Automarken, die immer stärker nach Europa und Deutschland drängen. Für Sparfüchse bieten sie oft ungeahnt viel Auto fürs Geld – doch die EU will das nicht zulassen. Um die eigenen Autobauer zu schützen, begrenzt die Europäische Union die Einfuhr von Hybridautos bereits ab Dezember.

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Die vorläufige Obergrenze liegtbei knapp 350.000 Fahrzeugen pro Jahr. Vorgesehen ist, dass sie 15 Prozent über der Zahl liegen, die China im Vorjahr in die EU exportierte. Die Maßnahme betrifft zwar formal alle Handelspartner, zielt aber vor allem auf chinesische Hersteller. 2025 kamen etwas mehr als 300.000 Hybridautos und Plug-in-Hybride aus China in die EU. Die Kommission erwartet laut ntv, dass die Zahl in diesem Jahr auf rund 800.000 steigen könnte.

Der Kuchen wird also immer größer, während der Anteil der europäischen Hersteller daran schrumpft. Für Käuferinnen und Käufer ist diese Entwicklung ein Grund, den Markt genau zu beobachten. Die Begrenzung gilt zunächst für maximal 200 Tage. Danach muss die EU-Kommission einen Vorschlag für eine längerfristige Regelung vorlegen, über den die Mitgliedstaaten entscheiden werden.

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Der Plan lautet aber schon jetzt, aus der vorläufigen Regelung ein feste Obergrenze auf Dauer zu machen. Wie sich das auf Preise und Verfügbarkeit einzelner Modelle auswirkt, ist noch offen. Klar ist aber: Der Schritt soll europäischen Marken helfen, gegen die immer stärkere China-Konkurrenz am Markt bestehen zu können.verhängt.

Genau um die geht es in der neuen Regelung aber nicht, sondern vor allem um die Plug-in-Hybride, deren Exporte nach Europa nach Beginn der Zölle deutlich gestiegen sind.2027 gibt es neue Milliarden für E-Auto-Käufer – doch die Chancen schwinden Noch ist es zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, dass einzelne chinesische Modelle oder der gesamte Nachschub durch die Regel schwerer zu bekommen sein werden. Wer aber schon ein Modell im Auge hat, sollte wohl nicht unnötig länger warten, um sich künftig Ärger zu ersparen.